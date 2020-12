« Gardiens de la Galaxie »: James Gunn révèle qui était son premier choix pour Gamora

Au moment de la présentation du projet gardiens de la Galaxie » à Disney et Studios Marvel, le cinéaste James Gunn avait une vision très claire et précise des éléments qu’il recherchait pour son film et de la manière dont l’histoire serait racontée.

À ce stade de sa carrière, l’expérience de Gunn Il se limitait à des projets de production et de budget à petite échelle, mais contenait une série d’idées très claires pour le film qui finirait par devenir l’une des comédies d’action les plus acclamées au monde. MCU grâce au groupe de hors-la-loi attachants qui composent son casting.

Vous pourriez aussi être intéressé par: M. Night Shyamalan et les raisons pour lesquelles il a fait des films avec Marvel ou DC

Comme le réalisateur le révélerait à travers Twitter à un adepte, dans ses premiers pas au cours du processus de développement, il n’avait qu’une vision claire de qui jouerait l’un de ses personnages.De plus, il révélerait qu’un autre personnage (et peut-être le secondaire le plus populaire parmi les fans) ne faisait même pas partie du Scénario original.

Un fan lui demandait quelles étaient ses idées lors de la présentation du projet aux producteurs et s’il pouvait donner un exemple de l’acteur ou de l’actrice qu’il avait en tête pour le film. « Zoe Saldana c’était mon choix numéro un pour Gamora. Je pense que c’est la seule idée de ma présentation qui a fini par se produire (le rôle de Yondu, pour lequel j’ai écrit Rooker, il n’était pas encore écrit) ».

SW @zoesaldana était mon choix numéro un pour Gamora. Je pense que c’est la seule idée de casting dans mon pitch qui a fini par se produire (le rôle de Yondu – que j’ai écrit pour Rooker – n’a pas encore été écrit.) Https://t.co/BoSVJngM8F – James Gunn (@JamesGunn)

22 décembre 2020





Lors d’occasions précédentes, Gunn aurait confirmé que sa présentation initiale pour le film se composait de 19 pages axées sur les visuels du film, en particulier, la séquence d’échappement dans Morag. Amanda Seyfried aurait récemment déclaré avoir rejeté le rôle de Gamora. Si cela était vrai, cela ne se serait pas avéré être le premier choix dans la vision de Gunn.

Ce ne serait pas la première fois Gunn fait récemment des notes intéressantes sur la réalisation du film. Dans un autre tweet, je ferais remarquer qu’un cadre de merveille en voyant une première coupe du ruban, il a demandé la raison de l’embauche Bradley Cooper, si cela ne ressemblait pas ou n’en ressemblait pas à un.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Christopher Nolan envisagerait de transformer ses films en jeux vidéo

Gunn Il répondrait: «Nous l’avons engagé parce que c’est un grand acteur. C’est le but. Il crée un personnage ». Gunn attend toujours la première de « La brigade suicide« Avant de commencer à travailler avec »Gardiens de la Galaxie Vol.3« , Ce qui clôturera les aventures de ces hors-la-loi de l’espace. Il devrait sortir en salles en 2023.