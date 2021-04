Gardiens de la Galaxie est le film de super-héros préféré de Steven Spielberg de tous les temps

Le film de super-héros préféré de la légende cinématographique Steven Spielberg est gardiens de la Galaxie. Ceci, selon James Gunn, qui a réalisé l’adaptation de Marvel Comics 2014. Bien que la révélation ne vienne pas directement de Spielberg, Gunn a entendu les informations du célèbre éditeur Fred Raskin. Répondant à une question de fan sur Twitter, Gunn a déclaré ce qui suit.

«Je ne sais pas si cette liste est réelle. Je sais que Spielberg a dit que son film de super-héros préféré était Guardians. J’étais dans la salle de montage avec Fred Raskin quand j’ai entendu et j’ai peut-être un peu pleuré. Je fais des films grâce à Jaws & Raiders. «

Un fan s’est enquis d’une liste qui a récemment commencé à faire le tour en ligne et qui serait les 20 films préférés de Steven Spielberg de tous les temps. Arrivant au numéro cinq juste derrière Un gars nommé Joe et juste au-dessus de 1953 La guerre des mondes a été gardiens de la Galaxie. En supposant que la liste soit en effet exacte, cela met le film en compagnie incroyable comme d’autres classiques tels que Le parrain, Citoyen Kane et Psycho sont également sur la liste.

Le réalisateur de classiques tels que parc jurassique et Les aventuriers de l’arche perdue n’est probablement pas seul. Bien que les personnages soient extrêmement obscurs, même pour les fans inconditionnels de Marvel, avant de passer au grand écran, gardiens de la Galaxie est largement considéré comme l’un des meilleurs films MCU à ce jour. James Gunn a réussi à transformer un arbre sensible et un raton laveur parlant en or cinématographique. Steven Spielberg avait précédemment déclaré son amour pour le film en 2016. Dans une interview avec Omelete, il a fait l’éloge du film aux côtés d’autres adaptations de bandes dessinées telles que Le Chevalier Noir et Superman: le film. Cependant, Spielberg a déclaré qu’il était très impressionné par GOTG.

« Quand ça s’est terminé, j’ai quitté le cinéma avec le sentiment que je venais de vivre quelque chose de nouveau, sans cynisme et sans souci d’être graveleux quand c’était nécessaire. »

gardiens de la Galaxie non seulement a remporté un succès critique, mais aussi un succès commercial inattendu. Il a rapporté 772 millions de dollars dans le monde, se classant comme la sortie nationale la plus rentable cette année-là, avec un peu moins de 333 millions de dollars. Naturellement, il a engendré une suite, Guardians of the Galaxy Vol. 2, sorti en 2017. Les personnages étaient également extrêmement importants pour les deux Avengers: guerre à l’infini et Avengers: Fin de partie, qui a été le film le plus rentable de l’histoire pendant un petit moment avant Avatar a repris le titre.

Et l’équipe a plus à faire. James Gunn, une fois qu’il a terminé ses engagements sur La brigade suicide, revient dans l’univers cinématographique Marvel pour les gardiens de la galaxie Vol. 3. Le tournage devrait commencer avant la fin de l’année, bien qu’il n’y ait pas encore de mot sur une date de sortie. Quant à Steven Spielberg, il a terminé son West Side Story remake, qui doit sortir en salles en décembre. Son prochain projet devrait être basé sur sa vie en Arizona. Il va également produire Indiana Jones 5. Vous pouvez consulter le message d’origine à partir de Twitter de James Gunn.

