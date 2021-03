Gardiens de la Galaxie 3: Un fan de Marvel fait un traducteur Groot – et James Gunn l’aime

Qui ne s’est pas demandé quoi? Groot préféré du public doit réellement le dire? Bien, l’arbre qui parle gardiens de la Galaxie est difficile à comprendre si vous ne faites pas partie de l’équipe de super-héros inhabituelle dirigée par Star-Lord des films Marvel. Tout ce que les fans ont entendu jusqu’à présent (à différents emplacements) est: «Je suis Groot!.

Maintenant, un fan fournit un remède et développe un programme de traduction qui fournit le texte correct à partir des différents énoncés de Groot. Personne de moins qu’un réalisateur James Gunn a soumis le produit à un test approfondi et a obtenu un résultat toujours positif: la chose fonctionne réellement! Diverses scènes de « Avengers: Infinity War » sont montrées.

Cette vidéo circule avec les traductions «réelles» des lignes Groot du script (ce que, oui, j’ai toujours). Le dernier « papa » est correct (parce que j’ai déjà partagé ça). Les autres sont proches, de bonnes suppositions, mais pas exactes. Encore du bon travail! pic.twitter.com/CX532X4vPk – James Gunn (@JamesGunn) 22 mars 2021

Le porte-parole de Groot, Vin Diesel, a reçu son propre scénario

Le réalisateur James Gunn révèle une fois de plus un secret de polichinelle aux fans: le porte-parole de Groot, Vin Diesel, avait le sien propre scénario pour les films qui comprend une traduction par le réalisateur et l’auteur, qu’en est-il Bébé groot dit en fait ou signifie obtenir la bonne hauteur et l’intensité pour « Je suis Groot! « pour pouvoir mettre en œuvre.

Oui, Vin a son propre scénario avec ce que dit Groot. Il travaille très dur pour comprendre le sens de chaque ligne aussi bien qu’il le peut. https://t.co/6p3m851QN7 – James Gunn (@JamesGunn) 22 mars 2021

Les Gardiens de la Galaxie 3 et le spin-off de Groot sur Disney +

En 2014, les « Gardiens de la Galaxie » ont conquis les cinémas pour la première fois et sont devenus un succès mondial. Avec plus de 773 millions de dollars, ils font partie des films les plus réussis de l’univers cinématographique Marvel. L’équipe de héros humoristique et non conventionnelle composée de personnes, d’extraterrestres, de ratons laveurs et d’un arbre a conquis le cœur du public d’assaut, ce qui est également dû à la mise en œuvre par le réalisateur James Gunn. Le deuxième film « Les Gardiens de la Galaxie 2 » a même dépassé l’énorme succès avec plus de 860 millions de dollars. Plus récemment, les héros galactiques ont été vus dans « Avengers: Infinity War » et « Avengers: Endgame ».

J’espère que nous aurons bientôt plus de Groot and Co. Gardiens de la galaxie 3 à voir. Pour le moment, la production est toujours en cours et devrait être dans les salles en 2023 au plus tôt viens. Nous vous tiendrons bien sûr au courant dès que les premières remorques et plus seront disponibles.

De plus Spin-off avec Groot ainsi qu’un Spécial Noël pour la fin de 2022 sur Disney + annoncé. Pour raccourcir un peu le temps d’attente, voici le joli clip de Baby Groot dans le pot de fleurs: