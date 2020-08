Gardez les yeux ouverts lors de l’achat d’une voiture d’occasion: Dacia Duster – pas toujours le favori du TÜV

Le Dacia Duster est désormais un SUV très abordable. Mais comment fait-il en tant qu’utilisé? Lors de la vérification, cela devient rapidement clair: les clients potentiels doivent connaître les bizarreries de l’ancien best-seller et y jeter un coup d’œil.

Lorsque le Dacia Duster a débuté en 2010, c’était un peu une sensation. Le SUV compact était le premier Dacia qui avait l’air plus qu’il ne coûtait. Ce faisant, il a libéré la marque à bas prix de Renault de l’image d’une maison bon marché dans une robe en étain ennuyeuse. Le Dacia Duster en est à sa deuxième génération depuis 2018.

Corps vif, bonne finition

Le Dacia Duster mesure 4,31 mètres de long.

Visuellement, le SUV compact fait bonne impression. L’avant costaud, les porte-à-faux avant et arrière courts, la protection anti-encastrement visible et les grands passages de roues assurent une apparence attrayante. Vous ne pouvez pas voir que la couverture en tôle bien adaptée cache la technologie recyclée. Le Duster de 4,31 mètres de long utilise la plate-forme de la Clio II et une grande partie de la technologie du système modulaire Renault-Nissan.

À l’intérieur, l’utilisation continue de composants éprouvés est plus visible. Par exemple, des pièces de cockpit ou des sièges des versions précédentes de Clio, Mégane et Cie sont utilisés. Mais n’a pas à déranger les parties intéressées, après tout, le Duster était disponible à partir d’environ 11 000 euros et donc pas cher sans égal. D’autant que l’opération ne pose pas d’énigmes majeures aux utilisateurs.

Le volume du coffre est compris entre 440 et 1 600 litres environ.

Au contraire, les plastiques ne sont pas si beaux, car ils ont tendance à émettre une odeur intense plus longtemps. L’espace est bien rangé, idem pour le traitement. Le volume du coffre est compris entre 440 et 1600 litres environ. En 2014, le Duster a fait peau neuve avec une calandre chromée brillante, des phares redessinés et des feux arrière optimisés.

Moteurs de l’étagère Renault

Le Duster est également disponible avec une transmission intégrale.

Dacia utilise également les pièces de la société mère Renault pour les moteurs, ce qui permet aux moteurs de continuer à être utilisés pendant longtemps. Il existe un choix de moteurs quatre cylindres de 1,6 et 1,2 litre du côté essence du Duster. Le 1.6 est livré avec 105 CV, à partir du lifting, il est de 114 CV. Le moteur de 105 ch est également disponible en version gaz liquéfié (GPL). Le 1.2er, disponible depuis 2013, développe une puissance de 125 ch et est disponible avec la transmission intégrale depuis 2015.

La puissance est transmise aux unités Otto via une boîte de vitesses manuelle à cinq vitesses. En tant que diesel, le célèbre 1,5 litre est disponible en deux étapes d’expansion avec 90 ch (initialement, il n’était que de 86 ch) et 107 ch (à partir de 2013: 110 ch). Le moteur diesel plus puissant transmet en option sa puissance aux quatre roues. Et contrairement aux autres unités, il est couplé à une boîte de vitesses manuelle à six vitesses.

Matériel pratique et simple

C’est plutôt facile à l’intérieur.

Avec un prix de base d’un peu moins de 11 000 euros, vous ne pouvez pas vous attendre à beaucoup de matériel. La ligne de confort la plus basse «Essentiel» ne convient qu’à ceux qui s’en passeront: pas de climatisation, pas de support électrique pour les lève-vitres ou les rétroviseurs extérieurs. À partir de la deuxième version, des vitres électriques avant, un éclairage intérieur et un système de verrouillage centralisé ont été intégrés. Cependant, de nombreux acheteurs de Duster ont utilisé les bas prix et investi dans des niveaux d’équipement plus élevés. Qui a commandé la version supérieure, par exemple, a reçu des sièges en cuir, la climatisation, une radio CD, des rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et un pare-soleil côté passager.

Ceux qui s’intéressent à Duster doivent également être prêts à se passer de la sécurité. Jusqu’au lifting de la version de base, il n’y avait que deux airbags pour l’équipement de base, puis quatre. Au début, par exemple, l’ESP n’était à bord que dans la version à quatre roues motrices la plus chère avec un moteur diesel. Le contrôle électronique de la stabilité et quatre airbags ne font partie de l’équipement de base que depuis le lifting de 2014. Lors du crash test NCAP 2011, le Duster n’a obtenu que trois étoiles sur cinq.

Défauts dès le plus jeune âge

Lors de l’inspection principale (HU), le TÜV a particulièrement critiqué le système d’éclairage des jeunes véhicules. Des problèmes de perte d’huile, de direction et d’analyse des gaz d’échappement se produisent également chez les jeunes sujets de test. Lors de l’achat d’un Duster d’occasion, vous devez regarder de près et choisir une copie avec un nouveau badge HU. Le véhicule doit également avoir été entretenu régulièrement au fil des ans et cela doit être consigné dans le livret d’entretien.

Conclusion

Le Dacia Duster était sans égal en tant que nouvelle voiture. Quiconque flirte avec l’usage doit investir environ 4000 euros pour un Duster de dix ans, puis avec la traction avant et le moteur à essence 105 ch. Les modèles de contrôle sont recommandés, et les véhicules avec un peu d’équipement sont également les bienvenus. Au moins les conducteurs novices devraient avoir l’ESP à bord.