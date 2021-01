Gardez cette fonction Telegram désactivée: elle vous permet de suivre votre position

Télégramme est l’application de messagerie du moment. Des millions d’utilisateurs agacés par les nouvelles règles de WhatsApp sont à la recherche d’une alternative et le service du russe Pavel Durov est l’un des meilleurs. Parmi les nombreuses fonctionnalités offertes par Telegram en plus de WhatsApp, il y en a une qu’il vaut mieux ne pas utiliser, car permet aux personnes malveillantes de savoir exactement où vous vous trouvez.

La fonction Telegram qui révèle l’emplacement

L’outil s’appelle Personnes proches, et transmet son emplacement aux serveurs Telegram pour trouver des amis ou des groupes d’intérêt à proximité en fonction des intérêts géographiques partagés, comme une discussion de quartier. Les groupes et contacts potentiels apparaissent dans une liste triés par distance en mètres de votre poste: en bref, l’emplacement exact des personnes n’est pas révélé directement depuis l’application, mais avec une astuce simple il est possible de le déduire également.

La procédure

La distance en mètres de la victime rapportée par Telegram peut en fait être utilisée – avec sa position connue – comme première paire de données pour un opération de triangulation. Les deux autres paires peuvent être obtenues en se déplaçant en personne ou en utilisant une application pour des localisations GPS fictives, mais le résultat ne change pas: les données obtenues sont suffisantes pour repérer l’emplacement exact de la victime sur une carte.

Les risques et comment se protéger

L’attaque n’est pas particulièrement grave pour la sécurité des smartphones, car il ne s’agit pas d’une véritable cyber-intrusion. Cependant, le risque de subir des escroqueries et autres infractions liées à l’utilisation de la fonctionnalité n’est pas nul: sachant où vous habitez et où vous êtes à un moment donné, un voleur potentiel pourrait, par exemple, savoir quand vous êtes chez vous et quand vous ne l’êtes pas. . Heureusement, l’option qui permet d’être détecté dans la section Contacts proches il n’est pas actif par défaut; pour rester en sécurité, ne l’activez pas – attendez que les développeurs décident si cela vaut la peine de le conserver ou s’il présente un risque pour la sécurité.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂