GardenFit Episode 7 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie, où regarder

Les gens deviennent fous de connaître la date de sortie de l’épisode 7 de GardenFit alors que le seizième épisode de cette émission est publié aujourd’hui. Pour cette raison, tous veulent savoir quand le prochain épisode sortira cette saison. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 7 de GardenFit dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder dans la saison en cours de cette émission, ses spoilers, ses moulages, ainsi que d’autres informations liées à cette émission. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une émission américaine et le nom de sa société de production est Dan Klein Films. Le premier épisode de cette émission est sorti le 21 mars 2022. Depuis sa sortie, il a reçu des critiques mitigées de la part de personnes de différents pays. Maintenant, plusieurs personnes attendent son prochain épisode.

L’histoire de ce spectacle suivra Madeline Hooper et son entraîneur personnel Jeff Hughes. Tous deux ne font que visiter des jardins et des fermes aux États-Unis, proposant des campagnes conservatrices qui aident les jardiniers à minimiser les douleurs physiques. Après avoir regardé l’épisode en cours de cette saison, tous ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 7 de GardenFit. Eh bien, il y a quelques détails liés à ce spectacle et nous les avons apportés pour vous.

Date de sortie de l’épisode 7 de GardenFit

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de GardenFit Episode 7. Selon les informations officielles, le nom de l’épisode 7 est Barefoot and Fancy Free at 95 et il sortira le 2 mai 2022. Vous pouvez donc enfin remarquer que l’attente de cet épisode va se terminer très bientôt.

Où diffuser l’épisode 7 de GardenFit?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est PBS. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans GardenFit ?

La saison 1 en cours de cette émission aura un total de 13 épisodes. S’il y aura une annonce officielle concernant le renouvellement de la prochaine saison de cette émission, nous vous en informerons ici sur cette page.

Liste des épisodes de la saison 1 ?

Maintenant, après avoir parcouru tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 7 de GardenFit, voici la liste des épisodes de la saison 1.

Rencontrez Renny Reynolds

Jardin zen

Ramener l’agriculture africaine à la maison

Bienvenue dans la jungle

Propagation dans la prairie

Splendeur du safran

Pieds nus et fantaisie libre à 95 ans

Le végétarien stable

Penser en dehors des buis

Clippé à la perfection

Trois soeurs et un frère

Le Far West sauvage

Une vision — Deux côtes

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 7 de GardenFit, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Toutes les informations que nous partageons ici sur cette page proviennent de sources officielles. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

