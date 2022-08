Gardel Awards 2022 : tous les lauréats de la cérémonie

Musique argentine

Ce mardi, les Gardel Awards ont eu lieu dans leur édition 2022 et nous vous présentons ici tous les artistes lauréats.

© SpoilersLes Gardel Awards 2022 ont eu lieu à la Movistar Arena

Depuis près de deux décennies et demie, la musique argentine célèbre une journée très spéciale avec le Récompenses Gardel. Cette première émission réalisée par le conducteur Jorge Guinzbourg n’avait que cinq catégories et sandro s’est avéré être l’une des figures de la nuit. Aujourd’hui, les nouvelles générations de chanteurs ont reçu les ovations de tout le public avec toujours la même ferveur. C’est que la 24ème édition -organisée par CAPIF– a eu lieu ce mardi soir au Arène Movistar de Villa Crespo avec une transmission simultanée par Étoile+.

Les environs du quartier de Buenos Aires commencent à se remplir de fans d’une vingtaine d’années, impatients de voir leurs artistes préférés sur scène. Enfin, la cérémonie a commencé quelques minutes après 22h00 avec la présentation de Le Konga Oui Nahuel Pennissi qui ont fait danser les milliers de personnes présentes dans le lieu au son de leur musique -qui se partageaient entre invités et nominés- leur succès Univers parallèles. Immédiatement après le spectacle, les animateurs de l’événement ont fait leur entrée Jay Mamon Oui Eleonora Pérez Caressiqui a mené l’ensemble de l’événement avec aisance et dynamisme.

De plus, en plus de la splendide présentation d’ouverture, les frères Sardelli de airbag Ils ont également réussi à capter l’attention des spectateurs avec un recueil de trois de leurs dernières chansons, se terminant par un pur solo de guitare électrique composé de rien de plus et rien de moins que l’hymne national qui, bien sûr, a conduit au fredonnement typique de la cour.

Cette nouvelle édition des Gardel Awards avait également une tonalité particulièrement émouvante, car après deux ans de pandémie, ce n’est que cette année que l’univers de la musique a commencé à bouger normalement après l’annulation ininterrompue de spectacles et d’événements en tout genre qui ont laissé des millions de personnes sans travail à ce moment-là.

De nombreux artistes ont profité de leur passage sur scène pour évoquer cette crise. L’un d’eux était Alexandre Lernerqui, comme si cela ne suffisait pas, a reçu un Gardel en reconnaissance d’une carrière de plus de 40 ans, au cours de laquelle il a donné naissance à différents succès tels que Recommencer, changer le monde Oui Après toiune chanson avec laquelle il a joué en direct se précipiter.

Et si l’on doit parler de vainqueurs dans cette cérémonie, il est difficile de se prononcer sur un seul nom. Tellement de waouh, tonnerre Quoi Tini StoesselAirbag Oui Le Konga Ils ont ébloui le public à chaque instant. En fait, entre les applaudissements, les cris et les chansons, ce sont eux qui ont remporté la plupart des prix les plus importants pour chacun de leurs genres.

Ici, nous vous laissons la liste complète des lauréats des Gardel Awards 2022.

+Lauréats Gardel Awards 2022

Meilleur album / disque pop

Miranda !

Meilleur album de quatuor

Ulysse Bon

Meilleur album rock

Connaître la Russie

Meilleure chanson folklorique

Destination San Javier – Los Tekis

Meilleur album de tango

Juliette Lazo

Meilleur album de musique urbaine

Nicky Nicole

Meilleur album de groupe de quatuor

Le Konga

Meilleur album rock

airbag

Meilleur album d’artiste alternatif

Meilleur album mélodique/romantique

Bâton d’Ortega

Meilleur album en direct

Tonnerre

Meilleur clip vidéo

Danse Crip-Tonnerre

Meilleur album de rock alternatif

wow

Meilleure chanson pop

Lie to me-Tini Stoessel avec María Becerra

meilleure chanson rock

Rétablis-toi – Wos

Meilleure chanson de quatuor

Univers parallèles – La Konga avec Nahuel Penissi

producteur de l’année

Faculte Yalve

Meilleure collaboration de l’année

Wos et Nicki Nicole

Meilleure chanson de l’année

Mentez-moi – Tini Stoessel et María Becerra

