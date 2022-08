Gardel Awards 2022: quand sont-ils et comment voir la cérémonie

MUSIQUE

La cérémonie aura lieu depuis Buenos Aires en août de cette année. Passez en revue la date, l’heure et la plateforme de streaming pour voir le gala EN DIRECT.

© GettyTINI, l’un des nominés pour les Gardel Awards 2022.

Comme chaque année, la musique argentine célèbre les artistes les plus renommés de ces derniers mois avec une nuit pleine d’émotion. Encore une fois, le Chambre argentine des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes (CAPIF) organisera la Récompenses Gardel. Cette fois, dans sa 24e édition, il présentera des spectacles en direct et des hommages aux musiciens les plus remarquables du pays. ¡Revoir quand et comment regarder la cérémonie en direct !

Depuis 1999, lorsque Sandro était l’artiste qui a obtenu le premier Gardel de Oro de l’histoire, ce prix s’est poursuivi sans interruption. En ce sens, de nouveaux éléments ont été incorporés, ainsi que de nombreux autres ont été mis à jour. Par exemple, en 2020, la décision a été prise d’unifier des catégories qui étaient divisées par sexe, marquant une rupture entre la segmentation des artistes masculins et féminins.

A cette occasion, la transmission des Gardel Awards sera également modifiée. C’est qu’elles seront transmises exclusivement via une plateforme de diffusion. Il s’agit de Étoile+le service d’abonnement qui permettra à partir de 17 pays hispanophones d’Amérique latine L’événement, accessible en temps réel, verra la participation d’artistes tels que Tini, Abel Pintos, Airbag, Alejandro Lerner et Gustavo Santaolalla, entre autres.

Dans Star+ Musique en directle prochain 23 août à 20h30 la cérémonie sera réalisée par la CAPIF du Movistar Arena de Buenos Aires. La transmission commencera par le tapis rouge, qui sera animé par Guillermo Gilabert et Lizardo Ponce. Grâce au streaming, des interviews seront diffusées avec les personnes présentes à l’événement, en plus d’avoir l’opportunité de défiler et de montrer leurs styles marqués.

De même, le gala mettra en vedette la conduite de Eleonora Pérez Caressi et Jey Mammon, le duo responsable de la dernière édition au format virtuel. Spectacles en direct, public présent, hommages et surprises font partie de la proposition Star + pour la nouvelle édition des Gardel Awards. Diego Zapico, président de la CAPIF, a expliqué : «Cela place les prix sur une échelle de nouveaux publics, ce qui est important pour toute la musique argentine.”.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Star+ pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Star+ a lancés et continueront de lancer uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂