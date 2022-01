Garde du corps de retour sur Netflix ? C’est tout ce que nous savons sur la deuxième saison

BBC / Netflix

La série à succès mettant en vedette Richard Madden a une deuxième saison prévue mais de nombreux détails doivent encore être définis pour démarrer la production.

© IMDbGarde du corps

L’histoire de l’ancien militaire devenu garde du corps avec Richard Madden, qui a donné vie au personnage complexe David bourgeon, confiée à la garde du ministre de l’intérieur, Julia Montague, a été l’émission télévisée la plus regardée lors de son lancement en 2018 par le BBC et il a également battu des records d’audience avec son dernier épisode : 17,1 millions de téléspectateurs attentifs à la résolution de ce drame bourré d’action.

Après que le politicien a été assassiné lors d’une attaque terroriste, Budd a été blâmé pour le crime et contraint de démêler un complot complexe qui comprenait la corruption de la police et une série d’éléments ciblant des organisations qu’il a dû démasquer pour effacer son nom. Les chiffres spectaculaires de la série suggèrent qu’un deuxième lot d’épisodes aura lieu à un moment donné.

Le garde du corps reviendra-t-il ?

Le créateur du spectacle, Jed Mercure, a confirmé en septembre 2018 qu’il était en pourparlers avec le BBC pour le retour du programme. Le créateur a été encouragé à anticiper que Garde du corps cela pourrait durer jusqu’à quatre saisons supplémentaires. « Nous nous sentons très privilégiés et chanceux qu’il y ait eu une réponse si positive que cela nous donne l’opportunité de penser à aller de l’avant »Jed a fait remarquer qu’il négocie toujours le retour de la mini-série.

La vérité est que les horaires volumineux du créateur de la série et de son protagoniste menaçaient un retour le plus tôt possible de Garde du corps. Souvenons-nous: Richard Madden vu comment sa carrière a pris un grand essor grâce à des protagonistes comme ceux de Homme-fusée, 1917 et le film de Univers cinématographique Marvel, Éternels. Mercure a des projets comme Ligne de conduite et la série dramatique DI Ray.

La deuxième saison de Garde du corps C’est une réalité qui a besoin du mouvement de quelques engrenages avant de confirmer sa première. !Jed Mercure dois écrire le deuxième lot d’épisodes ! Vous devez également confirmer les horaires de Richard Madden et le reste des protagonistes de la série. La BBC Oui Netflix seront les lieux où nous verrons la suite de l’histoire de ce garde du corps et de son évolution après les événements traumatisants de la première saison.

