Garbage sort une vidéo d’animation frénétique pour son single « The Creeps »

Garbage continue avec la promotion de « No Gods No Masters », son septième album studio qui vient de sortir au public le 11 juin, présentant le quatrième single de ce matériel : « The Creeps ». Ce thème est la suite des sorties de « Wolves », « The Men Who Rule The World » et le thème qui donne son nom à ce nouvel album.

Avec « The Creeps », Shirley Manson se souvient du moment où elle a été larguée par son label Interscope Records en 2009, lorsque la chanteuse a senti que sa vie était complètement terminée.

« J’étais tellement bouleversé que je les ai vus me vendre. Juste là, sur le boulevard Los Feliz. Ils me vendaient bon marché dans la rue, de la taille d’un poteau aussi gros que nature. J’avais les larmes aux yeux et j’ai continué à conduire », chante grossièrement Manson pendant le deuxième couplet de la chanson.

Comme certaines vidéos précédentes de ce nouveau matériel Garbage, les séquences promotionnelles de « The Creeps » ont été réalisées par le réalisateur, animateur et peintre chilien Javi MiAmor, qui a utilisé des techniques de collage complexes pour insérer de vraies séquences de Shirley Manson avec les œuvres d’animation qu’il a réalisées. créé pour ce clip vidéo.

Récemment, Shirley Manson a fait des commentaires flatteurs à la jeune chanteuse Billie Eilish pour avoir donné une voix et une tribune aux « filles rebelles ». La leader de Garbage a partagé avec NME que nous sommes actuellement dans une période passionnante pour la nouvelle vague de musique alternative, soulignant sa préférence pour des artistes comme Jehnny Beth, Little Simz ou Arlo Parks, profitant de l’occasion pour parler de l’importance de Eilish.

« Pendant longtemps, il a semblé que les filles rebelles étaient étouffées. Ils n’ont reçu ni espace ni attention. Je pense que nous avons Billie Eilish grâce à l’intérêt soudain pour les filles tristes, les filles sombres et celles qui s’éloignent de la scène pop. Cela, pour moi, est excitant parce que c’est de la musique que j’aime », a déclaré Manson.