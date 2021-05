Garbage présente son nouveau single écrasant « Wolves »

Les membres de Garbage poursuivent leurs préparatifs pour la sortie de plus en plus rapprochée de «No Gods No Masters», leur nouvel album studio, ils ont donc sorti aujourd’hui un nouveau single qui a le titre de «Wolves».

Ce nouveau single est le troisième que Garbage a sorti dans le cadre de la promotion de son nouveau matériel, étant précédé par « The Men Who Rule The World » et « No Gods No Masters », la chanson titre de ce matériel qui sortira le vente le 11 juin prochain.

Shirley Manson, chanteuse et leader du groupe, a déclaré dans un communiqué que cette chanson lui rappelle son « jeune moi, quand il y avait deux côtés à sa personnalité ». «J’ai blessé tellement de gens dans ma vie, sciemment ou non. Je suis sûre », a-t-elle commenté.

Manson continue: «Mais quand vous êtes jeune et en mode d’auto-survie, tout comme un bébé serpent à sonnette, vous n’avez aucune idée de la force de votre venin. Mais il a le pouvoir de tuer. Vous vous amusez simplement. C’est la chanson pop de l’album. »

Récemment, Shirley Manson a souligné que ce nouvel album était la façon dont le groupe cherchait à comprendre « à quel point le monde était fou » et le chaos écrasant dans lequel nous nous trouvons tous aujourd’hui. « C’est l’album que nous pensions devoir faire maintenant. »

Manson aurait déjà présenté quelques détails sur le nouveau matériel depuis 2019, commentant lors d’une conversation avec NME que cet album aurait «un son presque cinématographique» et que les paroles des chansons seraient parmi les plus personnelles qu’il ait écrites. sa carrière musicale., en plus d’avertir que ce ne serait pas «la chose la plus heureuse qu’il ait écrite jusqu’à présent».