Garbage annonce son retour avec «No Gods No Masters», son nouvel album

Après cinq ans d’attente depuis le lancement de «Petits oiseaux étranges», Le groupe de rock alternatif Des ordures Ils ont culminé leur travail avec leur septième album studio, qui s’intitule « Ni dieux ni maitres», Matériel qui présente un message fort« sur le capitalisme, la luxure, la perte et le chagrin ». selon ses membres.

Compter sur la production de Pinceau Billy, collaborateur constant dans la matière du groupe, les interprètes de “Je pense que je suis Paranoïaque« Ils préparent l’arrivée de ce nouveau matériel pour le mois de juin prochain, présentant à leurs fans un aperçu de ce qui se passe à travers leur nouveau single »Les hommes qui gouvernent le monde».

Décrite par les membres de Garbage comme « une critique de la montée de la myopie capitaliste, du racisme, du sexisme et de la misogynie dans le monde », la chanson a de fortes touches de rock industriel, accompagnée d’un nouveau clip vidéo réalisé par le peintre et animateur. Chilien Javi MiAmor.

« C’est notre septième album, la numérologie significative qui a affecté l’ADN de son contenu: les sept vertus, les sept peines et les sept péchés capitaux », a-t-il déclaré dans un communiqué. Shirley Manson, chanteur et leader du groupe.

C’était notre façon de donner un sens à la folie du monde et au chaos incroyable dans lequel nous nous trouvons. C’est l’album que nous avons senti que nous devrions faire cette fois.

Manson a anticipé l’arrivée de ce nouveau matériel depuis 2019. À ce moment-là, le chanteur a assuré que Garbage présenterait dans son prochain morceau une sorte de «son cinématographique», tandis que les paroles des chansons présentent certains des messages les plus personnels de son membres.

«Il fait sombre, bien sûr. Mais je ne sais pas si je veux que ce soit le cas. J’ai lu récemment que la musique pop était devenue vraiment sombre et gênante, et immédiatement mon souhait était de faire le contraire », a noté Manson lors d’une conversation avec NME.

Garbage a préparé deux reprises pour «No Gods No Masters» qui ne manqueront pas de fasciner les amateurs de rock classique: «Starman» de David Bowie et «Parce que la nuit», une chanson écrite par Patti Smith et Bruce Springteen. L’album sortira le 11 juin.