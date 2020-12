Garantie du PDG. McLaren «écoute» les clients et supprime plus de modèles ou de croisements

À l’heure où les SUV et les crossovers continuent de gagner du terrain, McLaren révèle qu’elle a déjà reçu l’avertissement correspondant de ses clients: non aux SUV, pas aux crossovers … pas à une liste croissante de nouveaux modèles!

La révélation a été faite par le PDG de McLaren, Mike Flewitt, le chef de file d’une marque automobile qui, comme peu d’autres, entretient une relation très étroite avec ses clients.

Mike Flewitt, PDG de McLaren

Confirmer ce scénario est le fait que la grande majorité des clients du fabricant ont même l’e-mail de Flewitt, qui leur permet de soumettre leurs demandes, leurs exigences et même leurs plaintes directement au directeur principal de McLaren.

D’ailleurs, c’est précisément de cette manière que le PDG de la marque Woking est arrivé à la conclusion que les clients McLaren ne veulent pas que le constructeur suive la même stratégie que des constructeurs comme Porsche ou Lamborghini, ou même le Aston Martin – une marque qui, rappelez-vous, a récemment fait ses débuts dans le segment des SUV.

Différent d’Aston Martin

Incidemment et dans une allusion à l’homologue Aston Martin, Mike Flewitt défend de ne pas vouloir, pour McLaren, une croissance rapide comme l’a enregistré la marque Gaydon. Et cela a même conduit à son acquisition par le consortium de l’américain Lawrence Stroll.

«J’espère que les choses se passeront bien pour Aston», commente le PDG de McLaren dans une interview avec British Car Magazine. En ajoutant cela, même ainsi, le fabricant de Woking suivra un chemin différent.

« Parfois, je me demande si les gens penseront si nous sommes conservateurs ou ambitieux avec la voie que nous avons suivie avec McLaren, notamment parce que nous avons fait beaucoup en huit ans », conclut-il.

Même ainsi et malgré les débuts de Sabre, l’entrée de la 720S dans la compétition et plusieurs autres jalons dans le parcours de la marque, la vérité est que les ventes de McLaren restent faibles, les dirigeants eux-mêmes ne prévoyant pas plus qu’un total de ventes. environ 5 000 unités par an.

Le McLaren Saber

«Je ne crois pas qu’il puisse y avoir 10 000 voitures McLaren à vendre. Car s’il y a un message que nos clients nous ont transmis, c’est qu’ils ne veulent pas que nous fabriquions un plus grand nombre de voitures », explique Flewitt.

Les hybrides pour les problèmes d’émissions… et pour donner du sens

Cependant, cette option finit également par influencer le développement de nouveaux moteurs. Menant même au fait que, tout en prévoyant actuellement de développer un nouveau châssis pour les modèles hybrides rechargeables, la marque Woking n’a aucune prédiction pour une voiture de sport 100% électrique.

«Notre marque a ses fondations entièrement dans le sport automobile, dans les super sports et dans les« gentlemen cars »», se souvient-il, arguant qu ‘«il est encore trop tôt pour étendre l’influence de McLaren à de nouveaux domaines, en essayant de transmettre ce qu’est la crédibilité de marque à des produits qui n’ont clairement rien à voir avec notre histoire ».

De plus, en plus de cette position, Mike Flewitt reconnaît, également dans les déclarations à Car Magazine, que McLaren a seulement accepté de se pencher sur l’hybridation, en raison de problèmes d’émissions. Même ainsi, ce n’est qu’après que les ingénieurs ont réussi à produire quelque chose qui, selon le PDG, valait la peine de mettre l’emblème McLaren, que la marque a décidé d’aller dans cette direction.

«Dès que nous sommes en mesure de profiter de la technologie pour rendre une voiture plus excitante et avec de meilleurs attributs, alors, cela a déjà du sens», déclare le même responsable, à l’heure où l’arrivée de la première McLaren hybride, la Artura, en 2021.

