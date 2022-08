Gangs of London Saison 2 lance une nouvelle image alors que le réalisateur promet plus de violence

Gangs de Londres est l’une des meilleures séries de thrillers d’action de ces derniers temps, mais elle a volé sous le radar en 2020. Gangs de Londres a fait ses débuts sur Sky Atlantic au Royaume-Uni avant d’arriver sur AMC + à l’automne 2020, et les notes étaient suffisamment élevées pour justifier un renouvellement de la saison deux. Créé par Gareth Evans et Matt Flannery de La descente célébrité, Gangs de Londres se concentre sur plusieurs organisations criminelles basées à Londres et leur quête de pouvoir après l’assassinat du chef de la famille criminelle la plus puissante de la ville.

Gangs de Londres a reçu des critiques élogieuses à sa sortie, avec des éloges particuliers pour les séquences d’action brutales et provoquant des tortillements. Et la saison deux sera encore plus violente, a promis le réalisateur Corin Hardy (La nonne, la sainte) dans une récente interview avec Empire Magazine.

« J’adore le sang. Le sang est une couleur si importante à utiliser dans la toile d’action. Vous obtenez cette réaction immédiate quand vous le voyez. Certaines de ces choses, vous les planifiez, vous les chorégraphiez, vous les scénarisez, pré-visualisez-les , tournez-le avec des cascadeurs et des acteurs, montez-le, et au moment où vous avez votre séquence finale, ce n’est qu’alors que vous voyez ce que vous avez fait. loin cette fois. »

Mieux connu pour ses films d’horreur, Hardy est entré dans le genre d’action, croyant qu’il avait un talent pour cela, et Gangs de Londres l’a certainement prouvé. Hardy a réalisé plusieurs épisodes de la première saison et a pris la relève en tant que showrunner pour la saison deux après la sortie d’Evans et Flannery. Et même si Evans était en grande partie responsable des cascades et des scènes de combat dans Gangs de Londresson absence n’a eu aucun effet négatif sur la saison deux, a révélé Hardy.

« Cela a été un défi intimidant et très excitant, car Gareth est probablement le meilleur cinéaste d’action au monde. Mais j’ai toujours aimé l’action et le genre, et je voulais y apposer mon empreinte. »

Gangs de Londres la saison 2 figurera dans le numéro d’août d’Empire Magazine. Découvrez une image exclusive de la série ci-dessous.

Gangs de Londres La saison 2 arrivera cet automne

Gangs de Londres la saison 2 n’a pas encore de date de sortie mais sa sortie est confirmée dans les prochains mois. L’émission arrivera sur AMC + et Sky TV en même temps, la plupart des acteurs reprenant leurs rôles de la saison 1.

Gangs de Londres étoiles de la saison 2 Sope Dirisu, Michelle Fairley, Brian Vernel, Pippa Bennett-Warner, Lucian Msamati, Paapa Essiedu, Valene Kane, Orli Shuka, Asif Raza et Narges Rashidi, avec les nouveaux venus Waleed Zuaiter, Salem Kali, Aymen Hamdouchi et Fady El-Sayed. Malheureusement, Joe Cole ne reviendra pas pour Gangs de Londres saison 2. Les fans s’attendaient à ce qu’il revienne depuis que son personnage, Sean Wallace, est décédé hors écran, mais il semble que les créateurs aient vraiment enfreint cette règle tacite.

Le synopsis de l’intrigue pour Gangs de Londres la saison 2 se lit comme suit :