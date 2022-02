Gamme AirTags : voici ce que vous devez savoir à ce sujet

Les Apple AirTags sont utiles pour localiser des objets perdus tels que des clés ou des portefeuilles – mais qu’en est-il de la gamme AirTags ? Avec nous, vous découvrirez tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Attachez simplement les AirTags à votre porte-clés ou rangez-les dans votre sac à main – et vous pourrez localiser les articles avec votre iPhone en un rien de temps. Cela est possible d’une part via Bluetooth et – avec les iPhones plus récents – également via la puce ultra-large bande intégrée, également appelée « U1 ».

Si les objets manquants se trouvent à proximité immédiate, vous pouvez les retrouver rapidement à l’aide des AirTags. Mais que se passe-t-il si les objets sont plus éloignés ? Apple lui-même ne spécifie pas de plage pour les AriTags. Cependant, la plage maximale de Bluetooth basse consommation (BLE) connus, dont sont équipés les AirTags.

Portée des AirTags via Bluetooth

à l’extérieur jusqu’à 100 mètres

avec des obstacles nettement inférieurs à 50 mètres

Ce sont des valeurs théoriques qui ne sont quasiment jamais atteintes en pratique. La plage réaliste des AirTags est donc bien inférieure aux valeurs spécifiées.

Gamme AirTags sur les iPhones avec chipset U1

Le chipset ultra-large bande, qui est installé dans les modèles de la série iPhone 11, atteint une portée allant jusqu’à 50 mètres dans des conditions idéales. La recherche de précision ne fonctionne que jusqu’à 10 mètres. Cela vous permet de localiser très précisément votre objet perdu, à quelques centimètres près.



Les AirTags sont prédestinés pour le trousseau de clés.



Image : © 45secondes.fr 2021



En pratique, vous remarquerez rapidement que la portée des AirTags diminue considérablement dans les appartements ou les maisons aux murs épais et autres sources d’interférences – et même à quelques mètres de distance peut être un véritable obstacle. Et si la clé ou un autre objet était perdu quelque part à l’extérieur ?

Votre propre gamme d’AirTags est trop petite ? Alors le réseau « Où est ? » peut vous aider

Apple s’en est également occupé : un réseau mondial de plus d’un milliard d’appareils Apple – de l’iPhone à l’iPad en passant par le MacBook – garantit que votre article peut être trouvé presque partout. Une fois que vous avez activé le mode « Perdu » dans votre application Find My, il vous suffit d’amener un appareil Apple compatible Bluetooth près de l’AirTag pour que sa position vous soit envoyée.

Ce qui suit s’applique donc : Lorsque votre propre portée via Bluetooth ou chipset U1 n’est pas suffisante, le réseau « Où est ? » intervient. Si vous perdez quelque chose au milieu de la forêt, cela peut prendre un certain temps avant que quelqu’un avec un iPhone tombe sur votre objet qui a été marqué comme perdu.

