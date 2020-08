Gaming : les meilleurs jeux android du week-end

Pour les vacances, vos Smartphones risquent d’en voir de toutes les couleurs. Rien que pour cette semaine, 5 titres ont retenu l’attention de la rédac rien que pour vous mettre de vous amusez. Alors faites place à “Motorball”, “Brawlhalla”, “Super Glitch Dash”, “Dragon Fang Z”,”Gun Rounds”. Des jeux aussi efficaces dans leurs concepts que finement réalisés.

1.Brawlhalla



Brawlhalla est un jeu de combat de plateforme gratuit qui compte plus de 40 millions de joueurs et qui permet à un maximum de 8 participants de jouer à un jeu complet multiplateforme. Participez à des combats occasionnels et à des matchs de qualification ou créez une salle personnalisée avec vos amis. Mises à jour fréquentes. 50 personnages exclusifs et bien plus encore. Venez vous battre pour la gloire dans les salles du Valhalla !

2. Super Glitch Dash



Super Glitch Dash est un jeu de course élégant, hypnotique et merveilleusement pensé qui vient d’atterrir sur iOS, Android et Google Play Pass. C’est la suite complète de Glitch Dash du développeur David Marquardt, qui a enregistré plus de 4 millions de téléchargements, et il semble être un grand pas en avant par rapport à son prédécesseur, déjà excellent.

L’idée est de vous faire traverser habilement une série de niveaux artisanaux en chronométrant vos mouvements, en esquivant les dangers et en retournant parfois le monde. Tout cela se déroule sur une bande-son qui ajoute vraiment à l’intensité du jeu et au sens du style.

3. Dragon Fang Z



Rose est un être mi-humain, mi-dragon qui, avec sa fée marraine, trébuche dans une autre dimension, connue sous le nom de “L’arbre du temps”

On dit qu’un grand trésor d’une puissance formidable dort dans les profondeurs de cette dimension, un trésor avec assez de puissance pour ramener un demi-dragon perdu et sa fée dans leur propre monde. Ainsi commence le voyage de notre héroïne à travers le labyrinthe connu sous le nom de “L’arbre du temps”.

4. Gun Rounds



Gun Rounds est un jeu qui met en scène un petit personnage mou, se frayant un chemin à travers des essaims d’ennemis. Un jeu de tir au tour par tour avec des éléments de roguelite, Gun Rounds mettra à l’épreuve vos tactiques, vos compétences de tir et vos réflexes !

5. Motorballs



Démarrez vos moteurs et conduisez jusqu’à votre arène préférée dans ce jeu multijoueur en temps réel et au rythme rapide, créé par les créateurs de Golf Blitz !

Dirigez-vous vers le garage pour débloquer des dizaines de voitures uniques, des jeux de peintures,accessoires et bien plus encore pour personnaliser votre voiture et marquer des buts avec style.