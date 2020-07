Gaming : les jeux gratuits du week-end durant la Xbox free play days

L’un des nombreux services disponibles pour tous les utilisateurs Xbox qui ont souscrit au service Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate ce sont les free play days. Un événement qui dure généralement un week-end et dans lequel tous les utilisateurs de ce service peuvent profiter gratuitement de certains titres sélectionnés. Certains sont déjà disponibles sur le service Xbox Game Pass lui-même ou l’ont été à d’autres occasions, mais il y en a toujours qui peuvent retenir notre attention, comme l’apparition de Borderlands 3 il y a quelques semaines, un vrai coup dur pour pouvoir y jouer gratuitement pendant plusieurs jours. Comme cette semaine, où l’on voit deux titres qui sont également assez récents. Voici les jeux gratuits qui arrivent aux Free Play Days ce week-end Si vous avez un abonnement au Xbox Live Gold ou au Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez découvrir trois jeux gratuitement pendant le week-end. Rocket Arena, Disintegration et Two Point Hospital sont tous gratuits jusqu’au lundi. Disintegration est un FPS de science-fiction combinée à des éléments de RTS. Pilotez un Gravcycle lourdement armé tout en commandant vos troupes au sol et combattez dans une campagne solo palpitante et en mode JcJ multijoueur frénétique. Two Point Hospital : la simulation de gestion des bâtiments hospitaliers vient pour la première fois sur la console ! Construire, améliorer et soigner : concevez de superbes hôpitaux, décorez-les comme vous le souhaitez, soignez des maladies très inhabituelles et gérez un personnel gênant !

Rocket Arena a été lancé il y a quelques semaines seulement, Cela vaut la peine de jeter un coup d’œil à celui-ci pendant le week-end. Toutefois, si vous envisagez d’acheter le jeu, le prix de Rocket Arena a chuté sur le PlayStation Store et sur les vitrines des PC, pour atteindre environ 5 $/£. Sur le Microsoft Store, il est toujours proposé à 29,99 $/24,99 £. Il est possible qu’après ce week-end gratuit, le prix du jeu baisse pour ceux qui y jouent sur la Xbox One.

Rockets. Good. Free Rockets. Better. Free Rockets for an entire weekend. Best.🚀 Catch Rocket Arena this weekend via Free Play Days 🎮 — Xbox UK (@xboxuk) July 29, 2020

Il est peu probable que vous puissiez acheter un de ces titres gratuitement ce week-end. Rocket Arena et Disintegration sont deux jeux quelque peu nouveaux, nous n’avons donc pas suffisamment de données sur les estimations de réalisation pour vous donner un délai approximatif. Two Point Hospital est inclus dans le Xbox Game Pass et son temps de réalisation est estimé entre 100 et 120 heures.

Comme toujours, vous pourrez jouer gratuitement à ces jeux jusqu’à lundi. Tous ces titres ont fait l’objet d’une remise, et si vous décidez d’en acheter un après avoir joué pendant le week-end, votre progression sera reportée sur la version complète du jeu.

