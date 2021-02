GameStop: Un rallye incroyable n’a peut-être pas été stimulé par un gang de rebelles Redditors seuls, selon les analystes

La forte hausse des prix des actions du détaillant de jeux vidéo GameStop en difficulté le mois dernier a peut-être été déclenchée par des investisseurs institutionnels plutôt que par l’armée de commerçants de détail de Reddit, selon les données révélées par JP Morgan.

«Bien que les achats au détail aient été décrits comme le principal moteur de la remontée extrême des prix subie par certaines actions, l’image réelle peut être beaucoup plus nuancée». L’analyste de stratégie quantitative et dérivés mondiale de JP Morgan Peng Cheng a écrit cette semaine, dans une note de recherche adressée à la clientèle de la banque.

Le récit dominant était qu’un groupe d’utilisateurs de Reddit avait lancé un flash mob, engloutissant les actions de GameStop. La campagne a abouti à une augmentation du cours de l’action de GameStop de plus de 1800%, obligeant les grands fonds spéculatifs à couvrir les paris négatifs ou risquer des pertes catastrophiques. À l’époque, cette étape a lavé des milliards de dollars sur les plus grands fonds spéculatifs, les médias proclamant la victoire des commerçants amateurs sur les requins de Wall Street.

Cependant, les chercheurs de JP Morgan ont découvert que les actions du détaillant américain de jeux vidéo ne figuraient pas parmi les 10 actions les plus achetées par les petits investisseurs en janvier. GameStop était numéro 15 sur la liste d’achat au détail de l’entreprise le mois dernier.

Selon l’analyse, basée sur des données publiques et une méthodologie propriétaire pour suivre l’activité de commerce de détail, les actions de sociétés telles que la chaîne de cinéma AMC Entertainment et le fabricant de piles à hydrogène Plug Power, American Airlines et le détaillant de mode Express ont été entraînées dans la mêlée, mettant fin parmi les 10 actions les plus achetées par les commerçants de détail.

«Les activités de vente au détail ont été très élevées en janvier et, vers la fin du mois, ont capturé certaines des parts de marché les plus élevées par rapport à l’histoire en termes d’actions échangées». Cheng a écrit.

« Les utilisateurs de Reddit ne sont probablement pas le seul facteur déterminant de la volatilité des prix, et leur comportement n’est pas représentatif de l’ensemble de la base d’investisseurs de détail », a ajouté l’expert.

« Peut-être que ce n’est pas autant le petit gars que le grand gars, » L’analyste de JMP Securities, Devin Ryan, a suggéré, commentant la nouvelle dans une interview avec CNBC.

«Je pense qu’il est raisonnable de dire que les investisseurs institutionnels ont également été très actifs dans ces actions la semaine dernière, car il y a des investisseurs institutionnels qui participent à des titres qui ont un volume élevé. Je pense que cela a probablement été également exprimé dans certaines des activités sur les options la semaine dernière. »

