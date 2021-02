GameStop et les actions AMC augmentent alors que les commerçants de détail mettent la pression sur les géants de Wall Street

Les actions du détaillant américain de jeux vidéo de briques et de mortier GameStop et du géant du cinéma AMC Entertainment ont fait un bond en avant-marché lundi, alors que les petits commerçants cherchent à infliger plus de douleur à Wall Street.

L’action de GameStop est susceptible de poursuivre son rallye, car elle a ajouté plus de 6% au début de la négociation pré-marché le premier jour de négociation de la semaine. Cela vient après que le cours de l’action de la société a bondi de 400% la semaine dernière et de plus de 1600% pour tout le mois de janvier.

AMC devrait également ouvrir ce mois-ci avec des gains, ses actions ayant augmenté de près de 20%. L’action de l’opérateur de cinéma a gagné plus de 200% la semaine dernière.

Les deux sociétés sont à l’épicentre du short-squeeze de Reddit sur les grands fonds spéculatifs. Un groupe de petits investisseurs s’est réuni pour augmenter les actions de plusieurs entreprises contre lesquelles les fonds pariaient car ils détenaient des positions courtes contre l’action. L’action coordonnée a provoqué une énorme hausse des prix et a coûté des milliards de dollars aux vendeurs à découvert de Wall Street.

