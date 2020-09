GameSpot dans l’eau chaude après que les tweets de la Garde nationale aient suscité l’indignation

GameSpot a rapidement supprimé ses tweets promotionnels de la Garde nationale après la fonte d’Internet. … [+] (Photo par Anthony Souffle / Star Tribune via Getty Images) Star Tribune via Getty Images

Le site Web de jeu GameSpot s’est retrouvé dans l’eau chaude mardi après avoir tweeté une poignée de tweets payants de la Garde nationale.

Les gens sur Twitter étaient indignés, comme les gens sur Twitter le sont généralement – à peu près n’importe quoi. Ce que vous faites n’a pas vraiment d’importance, lorsque vous passez du temps sur Twitter, attendez-vous à une certaine indignation.

«RIP my mentions» devrait être la devise de l’entreprise de médias sociaux à ce stade.

Au cas où: une fois, j’ai tweeté sur le fait que Sony ne nous avait pas envoyé de code d’examen pour Le dernier d’entre nous partie II et ne nous a pas dit pourquoi et a passé les prochaines heures à se faire crier dessus par les gens. Des YouTubers fous ont fait des vidéos sur moi et ont dégoûté leurs fans sur moi. C’était super amusant.

Dans tous les cas, les gens sont fous que GameSpot fasse la promotion de la Garde nationale par le biais de publicités, et je ne pense pas à tout cela.

D’une part, ce n’est peut-être pas le meilleur moment pour retirer de l’argent publicitaire à une branche de l’armée compte tenu des manifestations en cours. D’un point de vue pratique, il semble que ce type de retour de flamme devrait être anticipé et évité. Telle est l’époque où nous vivons.

D’un autre côté, d’après ce que je peux dire, la Garde nationale a été une force assez stabilisatrice pendant ces manifestations. Vous n’entendez pas parler des manifestants pulvérisant du poivre de la Garde nationale ou de vraiment rien de mauvais à propos de la Garde nationale chaque fois qu’elle se présente dans une ville pour maintenir la paix.

Cela contraste fortement avec les services de police qui ont souvent mal agi (bien que ce soit loin d’être universel, de nombreux départements faisant un très bon travail, bien que ce soient souvent les départements qui ont le moins besoin de réforme). C’est aussi un contraste frappant avec les agents fédéraux ténébreux que l’administration actuelle a envoyés dans certaines villes, souvent à l’objection des gouvernements locaux.

L’État de Kent était une tragédie terrible et inexcusable à l’époque, mais je ne vois pas cela se répéter maintenant.

En d’autres termes, de tous les différents organes de maintien de l’ordre actuellement impliqués dans les manifestations de Black Lives Matters à travers le pays, la Garde nationale est parmi les meilleures, donnant parfois l’exemple et même parfois calmant la police trop zélée.

En outre, la Garde nationale est une très bonne option pour beaucoup de jeunes Américains qui peuvent obtenir de l’aide pour l’université et d’autres avantages en se joignant (bien que de préférence en temps de paix).

Il sert de réserve et des membres de la Garde nationale ont servi en Irak et dans d’autres guerres, mais c’est toujours un élément essentiel de notre défense nationale, et je le dis en tant que personne qui s’est vivement opposée à chacun de nos conflits modernes, des guerres en Irak et en Afghanistan à notre implication en Libye, en Syrie et ainsi de suite. Je me suis opposé aux républicains et aux démocrates en ce qui concerne nos différentes guerres, et je continuerai de le faire jusqu’à ce qu’il y en ait une qui puisse être moralement justifiée. Comme une guerre défensive.

Mais les gens sont en colère et ce n’est pas vraiment surprenant. Je ne peux même pas vraiment leur reprocher d’être en colère contre le fait qu’un site Web de jeu prenne de l’argent publicitaire à l’armée américaine, même s’il ne s’agit que de la Garde nationale. Et pourtant, tout se sent un peu trop.

Des mots comme «dégoûtant» ont fait l’objet de beaucoup de bandages, et cela ressemble en quelque sorte à plus d’indignation sur Twitter que cela ne le mérite réellement.

Un bon point: cela pourrait nuire aux journalistes du jeu travaillant chez GameSpot – et les journalistes du jeu font déjà face à suffisamment de haine. Je peux le confirmer. Et nous, les journalistes de jeux, n’avons aucune influence sur la publicité sur nos sites Web respectifs. Zéro. Rien. Nada.

Le contrecoup de Twitter, pour le meilleur ou pour le pire, a eu l’effet escompté. Les publicités ont été tirées en moins d’une heure.

Le tout est, devrais-je dire, profondément ironique. Quelques tweets sur la Garde nationale sont tout simplement pâles par rapport à quelque chose comme Appel du devoir qui promeut activement l’armée américaine et en vend 20 millions d’exemplaires chaque année. Et ce n’est qu’un des nombreux jeux vidéo sortis chaque année qui, d’une manière ou d’une autre, glorifient la guerre et la violence et tout le reste. Devrions-nous réprimander chaque publication de jeu pour sa couverture de ces jeux? (Et ai-je donné à la mafia outrée une idée nouvelle et terrible en prononçant même cela?)

J’ai beaucoup de mal à me déformer à propos de tout cela. C’est amusant au mieux. Mon outrage-o-meter ne fonctionne tout simplement pas très bien, je suppose, du moins quand il s’agit de choses relativement inoffensives comme les jeux vidéo.

Les fusillades dans les écoles, les meurtres par la police d’hommes noirs non armés, ces choses sont vraiment scandaleuses. Notre politique étrangère profondément imparfaite est scandaleuse. Le fait que près de 200 000 Américains soient morts du COVID-19 est scandaleux. Le fait que le changement climatique ait conduit aux pires incendies de forêt que nous ayons jamais vus sans aucun signe de ralentissement est scandaleux. La destination de nos impôts est scandaleuse.

Les tweets de GameSpot? Pas vraiment. La violence dans les jeux vidéo? Nan. Cela n’a aucun impact sur la violence, la criminalité ou les attitudes guerrières dans le monde réel. Je joue d’innombrables heures de Appel du devoir et jamais une seule fois je n’ai ressenti le besoin d’aller tirer sur quelqu’un dans la vraie vie ou de soutenir une guerre étrangère stupide, coûteuse et sanglante que nous devrions éviter.

Il y a de quoi être scandalisé, à tel point que nous pouvons nous donner la permission de ne pas transpirer les petites choses.

Alors restez calme, chers padawans. Restez calme et continuez, et rappelez-vous que l’erreur est humaine mais que pardonner est divin.

J’ai contacté GameSpot pour obtenir des commentaires. Je mettrai à jour ce post quand et s’ils répondront.

