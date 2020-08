Gamescon 2020: Nouvelle bande-annonce Iron Harvest

Ces jours-ci, la Gamescon 2020 a lieu, et bien qu’il ne s’agisse peut-être pas d’un événement en face à face comme l’année dernière, c’est toujours le moment idéal pour montrer de nombreux nouveaux jeux, certains répétant même leur présence. Ce dernier est le cas de Récolte de fer, un titre qui arrivera le 1er septembre et qui est l’un des titres les plus marquants en stratégie temps réel (RTS).

Le titre nous offrira une vision alternative des événements survenus après la Première Guerre mondiale, où les armes, les bâtiments et les vêtements de l’époque sont entrecoupés de nombreux éléments du monde de la dieselpunk, où la présence de grands les mèches que nous pouvons utiliser pour décimer les rangs de nos ennemis.

Iron Harvest, stratégie en temps réel à partir du 1er septembre

Iron Harvest proposera trois campagnes épiques, une pour chaque faction, et pour que cela ne sache pas peu et aime tout bon RTS nous aurons l’opportunité de rejoindre nos amis et d’autres joueurs pour profiter de campagnes coopératives ou d’affrontements multijoueurs. Sans aucun doute, le titre arrivera chargé de contenu pour que les amateurs de stratégie aient des heures et plus de plaisir.

Le lancement comme déjà indiqué aura lieu mardi prochain, le 1er septembre, et nous pouvons obtenir le jeu pour PC via Steam, Epic Store ou GOGCependant, l’annonce de sa version pour Xbox One devrait arriver dans les mois suivant le lancement en compatible. Sans plus tarder, nous vous laissons la dernière bande-annonce présentée lors de la Gamescon qui se déroule ce week-end.