gamescom 2022 : Ces règles Covid s’appliquent à la visite du salon

Gamescom 2022 aura probablement lieu à nouveau sur place à Cologne – avec des visiteurs. Cela a été annoncé par les responsables et nous savons déjà quelles règles corona s’appliquent à la visite. Vous devez être soit vacciné, récupéré ou actuellement testé.

La gamescom est à nouveau en direct : avec les règles 3G

Oui, la gamescom devrait à nouveau avoir lieu sur place en 2022, vraiment avec des stands d’exposition, des visiteurs et tous les accompagnements. Au vu du nombre actuel d’infections, cela peut sembler un peu audacieux et peut aussi changermais tout d’abord, voici l’état actuel. Vous trouverez ici plus d’informations sur l’annonce :

CH3CK : 3G s’applique à la gamescom. Au moins si rien ne change d’ici là, la réglementation dite 3G ou CH3CK, comme l’appelle la gamescom, s’applique. Cela signifie que vous en avez besoin d’un preuve numérique certifiée officiellement sur le fait que vous soit (au moins deux fois, selon le vaccin) vaccinés, récupérés ou testés frais et mis à jour quotidiennement sont.

Statut « Récupéré »: Vous êtes considéré comme guéri pour la visite de la gamescom 2022 si votre infection corona remonte à au moins 29 et pas plus de 90 jours. Sinon, vous aurez également besoin d’un test ou d’une autre vaccination.

Vous êtes considéré comme guéri pour la visite de la gamescom 2022 si votre infection corona remonte à au moins 29 et pas plus de 90 jours. Sinon, vous aurez également besoin d’un test ou d’une autre vaccination. Statut vacciné : Toute personne pouvant prouver qu’elle a été complètement vaccinée contre le Covid il y a au moins 14 jours est considérée comme vaccinée. Vous devez avoir été vacciné avec l’un des vaccins reconnus par la Commission européenne, deux fois si cela est requis.

Toute personne pouvant prouver qu’elle a été complètement vaccinée contre le Covid il y a au moins 14 jours est considérée comme vaccinée. Vous devez avoir été vacciné avec l’un des vaccins reconnus par la Commission européenne, deux fois si cela est requis. Statut « testé »: Vous devez être en mesure de présenter un résultat de test négatif d’une agence de test officielle. Les tests antigéniques ne doivent pas dater de plus de 24 heures et les tests PCR 48.

Vous avez besoin d’un certificat numérique : Peu importe laquelle des trois variantes que vous souhaitez afficher, vous avez besoin d’une version numérique Certificat Covid de l’Union Européenneun soi-disant Preuve UE DCC. Tu peux par exemple dans le Corona-Warnapp déposez puis affichez-le sur votre smartphone. Un certificat correspondant peut également être obtenu lien vers le ticket numérique du salonpour accélérer l’entrée. De plus, toujours également une pièce d’identité officielle avec photo nécessaire.

Les masques doivent également être : Si vous craignez que tout le monde se promène sans masque à la gamescom en août, nous pouvons donner le feu vert. En tout cas, la FAQ officielle indique toujours que sur tout le site « au moins un protection médicale de la bouche et du nez‘ doit être emporté.

Attendez-vous la gamescom 2022 avec impatience ? Irez-vous malgré Corona?