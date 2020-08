gamescom 2020: toutes les informations, dates et événements en un coup d’œil

Cette année gamescom 2020 a lieu en raison de la Pandémie Corona au lieu d’avoir lieu à Cologne pour la première fois entièrement sous forme numérique. L’événement en ligne s’étend de 27 au 30 août et est entièrement gratuit pour toute personne intéressée. Le vaste programme avec de nombreux événements en ligne passionnants, y compris le Soirée d’ouverture en direct présenté.

Pendant plusieurs jours, la gamescom propose quelque chose qui vaut le détour dans le monde coloré des jeux vidéo pour petits et grands avec des annonces, des nouveautés mondiales, des événements, des tournois esport et des offres spéciales. Pour que vous ne manquiez de rien, nous vous présentons les temps forts de l’événement en ligne avec toutes les dates.

Soirée d’ouverture en direct 2020

Quand : Le jeudi 27 août de 19h30 à 22h00

: Le jeudi 27 août de 19h30 à 22h00 Où: Dans le livestream mondial sur la gamescom maintenant

Cette année aussi, les fans n’ont pas à se rendre au Soirée d’ouverture en direct dispenser. Agir à nouveau en tant que modérateur Geoff Keighley, Animateur et producteur du Les Game Awards, qui se met à nouveau dans l’ambiance du plus grand salon du jeu au monde avec de nombreuses premières mondiales, de nouvelles annonces de jeux, des révélations de bande-annonce et de gameplay et de nouveaux produits passionnants via le streaming en direct de Los Angeles.

Sont annoncés 38 jeux d’environ 18 développeurs et éditeurs différents. Cette fois, les nombreux invités seront activés virtuellement.

Gamescom Studio

Le studio virtuel de gamescom a lieu cette fois au lieu de deux fois: L’émission anglaise est réalisée par les modérateurs du magazine américain IGN, tandis que l’émission allemande est réalisée avec les modérateurs de GameStar, GamePro et MeinMMO.

Quand:

Le jeudi 27 août de 22h00 à 12h00 (directement après la soirée d’ouverture en direct)

Jour 2 le vendredi 28 août de 14h00 à 20h00

Jour 3 le samedi 29 août de 13 h 00 à 19 h 00

Jour 4 le dimanche 30 août de 16h00 à 20h00

Où: Dans le livestream mondial sur la gamescom maintenant

Pendant les quatre jours de gamescon, les émissions en ligne offrent aux téléspectateurs des révélations passionnantes, de nouvelles bandes-annonces de gameplay, des démos et des procédures pas à pas, des entretiens avec de nombreux développeurs de jeux et des sessions de questions et réponses, des premiers aperçus sur les publications les plus attendues et les mises à jour de nouvelle génération et bien plus encore.

Spectacle quotidien de la gamescom

Le Daily Show de la gamescom rend compte quotidiennement des faits saillants de tout l’événement en ligne.

Quand:

Jeudi 27 août de 22h00 à 12h00 (directement après la soirée d’ouverture en direct)

Vendredi 28 août de 20h00 à 21h30

Samedi 29 août de 20 h 00 à 21 h 30

Où:

Pour ceux qui ne peuvent pas suivre le programme complet dans son intégralité et en détail, le Daily Show présente les moments forts de la journée et les histoires les plus passionnantes dans un résumé compact.

Les hôtes respectifs discutent avec les sommités de l’industrie, les légendes du jeu emblématiques et offrent un aperçu détaillé des jeux indépendants les plus étranges que vous auriez manqués autrement. Il devrait également y avoir une ou deux surprises.

© PlayCentral / Dustin Hasberg

Plus de spectacles à la gamescom 2020

Indies géniaux

Pour la première fois trouve le sien émission de gamescom sur les annonces importantes et les nouvelles sur les plus attendues Titres indépendants au lieu de. La conférence numérique jette un regard sur la scène indépendante colorée et diversifiée, présente les développeurs de jeux individuels et leurs innovations, et présente les premières démos, les récompenses indépendantes et les projecteurs sur les nombreux jeux et leurs studios.

Le meilleur du spectacle

En tant que grande finale de la première gamescom numérique, le Le meilleur du spectacle un regard unique sur les temps forts, les invités et les événements du salon du jeu virtuel, y compris les surprises de la soirée d’ouverture en direct, jusqu’aux sorties épiques et aux nouveaux jeux les plus importants, les meilleures contributions, interviews, jeux et bien plus encore.

récompenses de la gamescom

Le point culminant est le Remise des prix de la gamescom où les gagnants parlent de leurs réalisations exceptionnelles dans la création de leurs jeux primés.

Concours de cosplay

Le domaine du cosplay populaire n’est pas non plus négligé lors de l’événement virtuel: pour la première fois dans l’histoire de la gamescom, les costumiers les plus créatifs au monde sont au centre de l’attention des officiels. Concours de cosplay.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂