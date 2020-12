Games With Gold en janvier 2021: ces jeux sont gratuits!

Vous possédez Xbox Live Gold ou un actif Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez vous attendre à nouveau à des jeux gratuits dans la nouvelle année, qui font partie de l’abonnement en bonus. Maintenant on sait enfin lequel Jeux gratuits maintenant en janvier 2021 sera au départ.

Jeux avec jeux Gold en janvier 2021

Voici la liste des nouveaux titres Games With Gold de janvier 2021:

Petits cauchemars – du 1er janvier au 31 janvier

– du 1er janvier au 31 janvier Dead Rising – Du 16 janvier au 15 février

– Du 16 janvier au 15 février Le roi des combattants XIII – 1er janvier au 15 janvier

– 1er janvier au 15 janvier Panne – 16 janvier au 31 janvier

Petits cauchemars semble être le point culminant absolu au début de la nouvelle année, après tout, le jeu comprend Petits cauchemars 2 sa suite seulement quelques semaines plus tard. Il est donc parfait de rejouer la première partie et de commencer tout de suite avec la partie 2 en février.

Avec Dead Rising D’autre part, vous obtenez un jeu Capcom bourré d’action dans lequel vous affrontez des hordes de zombies et laissez vos armes parler. Ceux qui préfèrent laisser parler leurs poings voteront contre Le roi des combattants XIII. Vous obtenez un tireur à la première personne, battez-les Panne, qui a établi un petit jalon en termes de vue à la première personne lors de sa sortie en 2004. L’histoire est racontée de manière cool 16 ans plus tard et le style de jeu n’est pas rarement inclus Demi vie par rapport.

Qu’est-ce que Xbox Game Pass? Le Xbox Game Pass est une bibliothèque en ligne payante qui plus de 100 jeux a et à un prix de seulement 9,99 euros par mois est disponible.

le Ultime–version comprend également le Xbox Live Gold-Adhésion, qui coûte 6,99 € par mois et vous permet de jouer en ligne sur votre console. Avec l’abonnement Ultimate, vous obtenez également les jeux gratuits avec des jeux Gold.

