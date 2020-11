Games With Gold annoncé en décembre 2020, ce sera excitant et fou!

Si tu as fini Xbox Live Gold ou un actif Xbox Game Pass Ultimate vous pouvez obtenir des jeux gratuits chaque mois, qui sont ajoutés à l’abonnement comme un petit bonus, pour ainsi dire. Vous recevrez régulièrement des jeux, que vous déverrouillerez ensuite de manière permanente pour votre bibliothèque Xbox.

Microsoft a récemment annoncé quel Jeux gratuits maintenant en décembre 2020 suivra.

Voici la liste complète des nouveaux Games With Gold en décembre 2020:

The Raven Remastered – du 1er décembre au 31 décembre

– du 1er décembre au 31 décembre Purge 2 – Du 16 décembre au 16 janvier

– Du 16 décembre au 16 janvier Saints Row: Gat hors de l’enfer – du 1er au 15 décembre

– du 1er au 15 décembre Empilement – du 16 au 31 décembre

Donc, vous obtenez des trucs fous de “Saints Row” Saints Row: Gat hors de l’enfersi c’est sur le Xbox 360 aurait dû manquer, vous pouvez jouer à l’absurde jeu de tir en monde ouvert dans le style GTA à partir de décembre sur Xbox One, Xbox One X ou Xbox Series X / S.

En plus de cela, il y a à côté de “Stacking” (une aventure de matriochka) et “Bleed 2” (un jeu de plateforme rapide et intense) même le jeu policier “The Raven: Remastered” en haut. C’est une histoire de crime horrible qui vous emmène à Londres en 1964. Vous poursuivez le légendaire maître voleur Le corbeau. Si The Book of Unwritten Tales vous dit quelque chose et que vous l’avez aimé, ce jeu pourrait être pour vous. Les deux jeux sont de King Art.

Qu’est-ce que Xbox Game Pass? Le Xbox Game Pass est une bibliothèque en ligne payante qui plus de 100 jeux a et 9,99 euros par mois frais.

le Ultime–version comprend également le Xbox Live Gold-Adhésion (régulier 6,99 € / mois) pour pouvoir jouer en ligne sur votre console. C’est pourquoi vous obtenez les jeux gratuits avec l’abonnement Ultimate.

