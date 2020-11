Gameplay PS5: voici à quoi ça ressemble "Cyberpunk 2077" sur la nouvelle PlayStation

La sortie de “Cyberpunk 2077” est maintenant très proche, mais le gameplay PS5 du très attendu jeu de rôle de science-fiction n’a pas encore été vu. Jusqu’à maintenant! Une nouvelle vidéo de CD Projekt Red montre les premières scènes du jeu fonctionnant sur la nouvelle PlayStation.

La vidéo de jeu commence par des images de Cyberpunk 2077 qui ont été rendues sur une PS4 Pro. Il y aura un gameplay PS5 plus tard. Vous pouvez voir des sections du Nomad Lifepath, c’est-à-dire la campagne nomade dans le jeu. Les joueurs peuvent choisir cette voie pour commencer, mais ils peuvent également endosser le rôle de directeur d’entreprise ou d’enfant de la rue. “Cyberpunk 2077” est montré dans la vidéo comme une version PS4 à compatibilité ascendante, la mise à niveau PS5 annoncée n’est pas encore incluse ici.

Cyberpunk 2077 sur PS5: de meilleures textures, de plus beaux reflets

Au moment de sa sortie, “Cyberpunk 2077” sera jouable sur PlayStation 5, mais une mise à jour majeure exploitant la technologie de nouvelle génération n’a été annoncée qu’en 2021. En conséquence, la différence visible entre PS4 Pro et PS5 dans la nouvelle vidéo est limitée. Les textures améliorées et les effets d’éclairage tels que les reflets offrent déjà une avancée graphique. On ne sait toujours pas quelles autres améliorations peuvent être attendues avec la mise à niveau PS5.

Mise à jour gratuite de nouvelle génération à venir l’année prochaine

Cyberpunk 2077 sortira le 10 décembre. L’ambitieux RPG des fabricants de “The Witcher” avait déjà été reporté à plusieurs reprises afin de répondre aux attentes élevées des fans et des fabricants. La mise à niveau PS5 et Xbox Series X sera disponible en téléchargement gratuit dès qu’elle sera prête. Dans un autre CD vidéo, Projekt Red avait déjà montré le gameplay de la console à partir de la version Xbox.