En quittant le mois d’août, nous avons eu ces jours-ci un grand nombre de nouvelles annonces en raison de l’événement numérique Gamescom 2020, un moment qui a été l’un des plus importants de l’été et qui a dû être adapté à un format purement numérique en raison de à la situation mondiale.

Quelque chose qui a finalement été montré et que nous voulions vraiment, c’était la bande-annonce d’Age of Empires III Definitive Edition dans laquelle nous avons eu un premier aperçu de la façon dont ce troisième volet de la saga classique créée par Ensemble Studios a été renouvelé et de quoi il s’agissait. lancé sur PC il y a près de quinze ans.

Gameplay New Age of Empires III Édition définitive

Après la première bande-annonce, nous avons appris des nouvelles de cette version remasterisée, comme celle qui Il sera lancé sur Steam et dans le Windows Store avec un jeu croisé entre les magasins et sera inclus dans le Xbox Game Pass pour PC. Il a également été possible de voir comment les modèles des unités que nous pouvons utiliser se sont améliorés.

Mais ce week-end, nous avons eu un gameplay un peu plus complet, qui a été publié sur la chaîne IGN sur YouTube et qui est inclus dans une interview avec les développeurs. Dans ce nouveau gameplay, nous pouvons voir clairement la section technique d’Age of Empires III Definitive Edition et comment les batailles bénéficient d’une énorme qualité grâce à des détails tels que des animations très élaborées des unités lors de l’entrée en combat.

Nous aurons à peine à attendre pour jouer à Age of Empires III Definitive Edition, 15 octobre prochain nous avons rendez-vous avec l’une des sagas les plus mythiques du genre de la stratégie en temps réel.