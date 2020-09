Gameplay Nba 2k21: Dallas Mavericks Vs. Philadelphie 76ers (ps4)

NBA 2K21 Crédit: NBA 2K

L’examen complet de NBA 2K21 est toujours en cours, mais au fur et à mesure que l’évaluation est en cours, il y a une tonne de médias qui ne sont pas encore disponibles pour le grand public.

En outre, il y a pas mal de fans de 2K qui pourraient être sur la clôture en ce qui concerne l’achat de la version actuelle du jeu. L’une des premières choses à savoir sur le gameplay cette année est qu’il est plus difficile.

Je peux juste entendre la communauté 2K passer en mode de plainte complet en ce qui concerne le tir et la défense contre le ballon du processeur. Les deux aspects semblent être plus difficiles, et c’est un atout majeur dans mon livre.

L’IA en défense et en attaque semble être améliorée, et elle a permis des expériences de jeu vraiment agréables dans les modes cinq contre cinq tels que Play Now Online, Quick Play, MyGM et MyLeague.

Voici un aperçu d’un match complet entre Ben Simmons et les Philadelphia 76ers et Luka Doncic et les Dallas Mavericks.

L’une des choses qui ressortent le plus dans cette version jusqu’à présent est l’importance des matchs avantageux. Les affectations défensives étaient très importantes car le mauvais défenseur va être détruit. Vous remarquerez beaucoup de ce genre de choses si vous regardez la vidéo ci-dessus.

Recherchez la critique complète le dimanche 6 septembre.

