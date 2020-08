Gameplay en écran partagé, mode créatif … Fall Guys décrit son contenu post-lancement

Comme une possible arrivée sur PlayStation 5, ce ne sont pas des éventualités confirmées, mais leurs auteurs ont de belles projections

L’avenir prévisible nous réserve de nombreux nouveaux titres. Tant dans l’écosystème indépendant que dans l’AAA, les études continuent de se concentrer sur l’innovation même dans les genres populaires, comme on l’a vu dans le Bataille royale. Cependant, en termes de propositions particulières et intéressantes, l’une des plus frappantes est celle de Fall Guys: Knockout ultime, la création de Médiatonique et Retour numérique que, entre autres problèmes, s’annonce comme un succès dans la communauté, comme en témoignent ses chiffres récents dans Tic.

En ce sens, l’impact de la livraison augmente et, par conséquent, les responsables du projet ont décidé de tenir une session de questions et réponses en Reddit –via DualShockers-, où nous avons eu l’occasion de dégager une quantité considérable d’inconnues faisant allusion au produit. Ainsi, les premiers font référence à son contenu post-lancement, à propos duquel le porte-parole de l’équipe a souligné que ils ont une quantité incroyable d’idées à mettre en œuvre mais qu’en raison du temps de développement court, ils ont été contraints de partir jusqu’après leur arrivée initiale.

Donc, on peut trouver variations des modes de jeu existants et de nouveaux niveaux et mécanismes, qui pourrait venir à la fois dans un format saisonnier et un modèle plus informel, dans lequel ils ajouteront du contenu dès qu’ils en auront l’occasion. Dans le même temps, ils ont discuté de la possibilité d’ajouter jeu d’écran partagé, un mode créatif et même, une version pour PlayStation 5, mais ce sont des éléments qui sont en développement ou, directement, qui n’ont pas été décidés en interne.

Les gars de l’automne, on s’en souvient, il sortira le 4 août sur PC et PlayStation 4. Si vous voulez en savoir plus sur le titre, nous vous recommandons de voir sa dernière gameplay, à travers lequel nous sommes introduits aux mécanismes les plus essentiels de la proposition.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂