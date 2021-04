Gameplay des premières minutes de Returnal sur PlayStation 5

Nous vous montrons les premières minutes de Returnal, la PlayStation 5 exclusive qui arrive ce 30 avril et qui va nous pouvoir dans la peau de Selene.

Comme je le dis dans mes streams, THE COOL COMMENCE! Et c’est que depuis longtemps nous n’avons pas eu d’exclusivité sur PS5. Aujourd’hui, nous vous montrons les premières minutes de Retour sur PlayStation 5, un jeu vidéo dans lequel nous devrons survivre sur une planète inconnue. Mais le plus curieux, c’est qu’en essayant de s’échapper de cette planète, nous mourrons sûrement.

Eh bien, cela n’a pas d’importance, car dans Returnal nous reviendrons au début et nous devrons essayer de passer le jeu une fois de plus. Le mieux, c’est qu’à notre retour, certaines parties de la carte ont changé et nous devons à nouveau améliorer notre équipement.

Histoire de retour sur PlayStation 5

Après avoir atterri en catastrophe dans ce monde en mutation, Selene doit rechercher dans le paysage désolé une civilisation ancienne afin de s’échapper. Seule et isolée, elle est obligée de se battre bec et ongles pour survivre. Elle tombe encore et encore vaincue, la forçant à recommencer son voyage à chaque fois qu’elle meurt.

Grâce à un gameplay incessant de type roguelike, vous découvrirez que, à mesure que la planète change à chaque cycle, les objets à votre disposition changent également. Chaque replay offre de nouvelles combinaisons, vous devrez donc vous pousser à la limite et utiliser une stratégie de combat différente à chaque fois.

Selon le directeur du jeu Harry Krueger: «Un catalogue aussi vaste d’objets, de reliques, d’améliorations, de consommables et de combinaisons d’armes que le nôtre – composé de centaines d’objets – garantit qu’il n’y a pas deux jeux identiques. Il est impossible de découvrir tout ce que le jeu a à offrir en une seule fois. «

La sombre beauté du monde en décomposition du jeu, animée par des graphismes époustouflants, regorge de surprises explosives. Vous ferez l’expérience de combats risqués avec des fusillades infernales et des virages viscéraux à travers divers environnements pleins de contrastes. Vous explorerez, découvrirez et vous frayerez un chemin à travers un voyage incessant où le mystère vous traque partout.

Conçu avec une rejouabilité extrême à l’esprit, le monde aléatoire de Returnal vous invite à vous réinventer à chaque défaite et à relever de nouveaux défis qui évoluent à chaque renaissance.