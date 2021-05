Gameplay Biomutant sur PlayStation 5 et Xbox Series X

Manette PlayStation 5 officielle DualSense, Sans fil, Batterie rechargeable, Bluetooth, Compatible avec PS5, Couleur : Bicolore

Manette sans fil DualSense pour PS5, Pour une expérience de gaming plus intense et innovante, Compatible avec PC via une connexion filaire en USB Caractéristiques : Haut-parleur et microphone intégrés, Prise casque, Détection de mouvement 6 axes, Port USB-C, Retour haptique Technologie Create : production et partage du contenu vidéoludique avec les autres joueurs, Gachettes adaptatives pour une expérience immersive Batterie rechargeable intégrée, possibilité de jouer et de recharger la batterie simultanément Contenu : 1 x Sony Manette sans fil DualSense pour PS5, Batterie rechargeable, Câble de recharge USB-C non inclus, Dimensions : 16x6.6x10.9 cm (LxHxL), Poids : 280 g, Guide d’utilisation, Couleur bicolore