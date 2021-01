GameClub présente la fonctionnalité de ligues compétitives à certains jeux

le mobile Le service d’abonnement aux jeux GameClub a annoncé une nouvelle mise à niveau. Maintenant disponible avec certains des jeux sur sa plate-forme est une fonctionnalité «Ligues» où les joueurs peuvent rivaliser avec d’autres.

GameClub voulait offrir aux joueurs un moyen plus interactif de rivaliser avec leurs collègues joueurs. De nombreux jeux mobiles sur le marché proposent des ligues compétitives, mais ils sont de plus en plus difficiles à classer, surtout s’il s’agit d’un jeu très populaire. Dans certains cas, un joueur de rang inférieur peut ne pas être accepté pour rejoindre un groupe ou une guilde spécifique.

GameClub a décidé de changer ce système. Les ligues sont des classements hebdomadaires basés sur les niveaux actuels d’un joueur. Cela divise les classements afin que les joueurs aient une meilleure chance de faire les premiers rangs. Il y a cinq ligues au total dans lesquelles participer.

Les défis hebdomadaires deviennent plus difficiles. Si un joueur se classe dans le top 10 cette semaine-là, la semaine suivante, il passera au niveau suivant et affrontera des cotes plus difficiles. Cependant, cela fonctionne également dans le sens inverse. Si un joueur se classe dans les 10% inférieurs de la ligue, il reviendra au niveau précédent de la ligue.

Les ligues ne sont actuellement disponibles que dans huit matchs sur iOS. La sélection comprend MiniGore, Flick Fishing Redux, Boîte Super Crate, Balle d’arcade, Tout atterrissage, Ombre au néon, Chippy, et Hook Champ. La sélection de jeux peut changer à l’avenir.

Rejoindre une ligue est simple. GameClub indique que si les joueurs veulent participer, ils doivent cliquer sur l’icône GameClub dans le coin, puis appuyer sur l’icône Ligues au centre de la navigation. Les classements sont mis à jour en temps réel pour ceux qui aiment garder une trace de leurs scores souvent.

Chaque match a des critères différents à respecter pour se qualifier pour la compétition de la ligue. Dans Super Crate Box, une fois que les joueurs auront récupéré cinq caisses, ils seront automatiquement inclus dans la Sprout League.

GameClub est un service d’abonnement mobile pour les jeux. Le service est similaire à Apple Arcade, mais au lieu de nouveaux titres, GameClub se concentre sur les titres mobiles les plus difficiles à trouver qui ont peut-être déjà été hors de circulation.

Le service a également récemment annoncé qu’il ajoutait des titres PC au service. Chaque mois, GameClub fait alterner les nouveaux titres afin que les joueurs aient toujours un nouveau titre à apprécier. Aucun des titres ne contient de publicités ni d’achats intégrés. Jusqu’à 12 membres de la famille peuvent se connecter avec un abonnement, ce qui est particulièrement souhaitable pour ceux qui restent à la maison en raison de la situation actuelle dans le monde.

Les ligues sont maintenant disponibles dans GameClub.