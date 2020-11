Game & Watch Super Mario Bros: un objet de collection indispensable sur votre étagère

Nous avons déjà passé le 35e anniversaire de Super Mario Bros., mais Nintendo Il a plusieurs autres atouts dans sa manche: mis à part le futur travail de remasterisation de Super Mario 3D World, le Jeu et regarder Super Mario Bros., une pièce de collection indispensable pour tout amateur de plombier, qui aura fière allure sur votre étagère, et pourra vous divertir pendant quelques heures jusqu’à ce que vous en découvriez les bienfaits.

Prix ​​et disponibilité

La Game & Watch Super Mario Bros peut être acheté dans les magasins spécialisés dans les jeux vidéo et les supermarchés en échange de 49,99 euros (vous pouvez toujours le trouver moins cher). Il est vrai que leurs réservations ont explosé, mais il semble que Nintendo ait pensé à Noël et les unités seront disponibles chaque fois que la demande le permettra.

Galerie d’images

Nous avons apprécié le Jeu et regarder Super Mario Bros. dans Areajugones, et la vérité est que cela nous a surpris: les images ne rendent pas justice à un appareil très simple, mais beau à regarder. C’est du plastique dur, oui, et il ne faut pas s’attendre à des finitions luxueuses, mais ça fait le travail. Nous vous laissons plusieurs photographies nous avons adopté cette nouvelle plateforme pour les nostalgiques.

Utiliser l’expérience

Nous ne pouvons pas nous empêcher de nous abandonner à l’idée que vous avez eue Nintendo ces dernières années: appel à la nostalgie des joueurs les plus expérimentés. Mais il faut dire que dans ce cas, contrairement au NES Mini ou SNES Mini, nous ne pouvons pas recommander le Jeu et regarder Super Mario Bros. en tant que plate-forme de jeu quotidienne. La vérité est qu’il n’est pas du tout confortable, et vous pouvez voir que sa taille, entre de grandes mains, peut être un fardeau (il mesure 67 mm x 11 mm x 12,5 mm). Mais il est fait de matériaux assez bons pour le tester de temps en temps et passer ce niveau de Super Mario Bros., Super Mario Bros.2 ou Ball qui est resté coincé dans le passé. Bien sûr, son poids est excellent: 70 grammes qui ne dérangent pas du tout. Moins qu’un mobile de base!

L’écran est plutôt bon, ce qui est aidé par sa petite taille: en plus, il est parfaitement rétroéclairé même en plein jour, et son son est assez puissant comme écouter les mélodies des jeux vidéo qu’il comprend sont entendus dans une pièce où d’autres personnes parlent.

Concernant la sélection des titres, il est assez simple de changer de jeu vidéo: il y a un bouton appelé «Jeu» avec lequel un menu avec les variantes disponibles apparaît. De là, pour entrer dans le jeu choisi, il ne s’écoule que quelques secondes. Cela contribue à rendre l’expérience utilisateur agréable sans aucun doute.

Finalement: Nous serions ravis de recommander le Game & Watch Super Mario Bros à tout le monde en tant que console très spéciale comme l’étaient la NES Mini et la SNES Mini à l’époque, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de dire que c’est une plate-forme pour les collectionneurs. ou pour les personnes qui veulent enseigner à leurs enfants ou à leurs petits frères et sœurs comment c’était joué dans le passé. Pourtant, c’est un très bon achat que nous recommandons pour ce Noël.

