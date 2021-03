Game Pass et Bethesda unissent leurs forces avec une vingtaine de jeux

Microsoft entre en jeu et annonce la collaboration de Game Pass et Bethesda, ajoutant à cela les vingt jeux.

Il y a des mariages qui devaient avoir lieu. Lorsque nous avons appris que Microsoft avait acquis Bethesda et tous les studios liés à l’entreprise, il y avait de grands doutes dans l’air. L’un d’eux n’était pas de savoir si les utilisateurs de Xbox profiteraient pleinement de cette union. Il y a eu un événement où ils ont prévu de raconter beaucoup de choses sur le sujet. L’effet le plus immédiat se produit avec l’union de Game Pass et Bethesda commence demain.

Ils l’ont révélé ainsi lors de l’événement en ligne de Microsoft à propos de leur récent achat. Le résumé rapide est ce que vous imaginez: un total de vingt jeux qui à partir de demain seront disponibles sur Game Pass. Si vous êtes bénéficiaire d’un compte avec le service, vous pouvez désormais en profiter pour en profiter. Les grands jeux d’entreprise seront disponibles sans frais supplémentaires en un rien de temps.

La liste des jeux pour l’instant se compose de vingt titres, ce qui est dit bientôt. La liste complète est composée de Dishonored, Dishonored 2, Doom (classique), Doom II, Doom 64, Doom 3, Doom Eternal, Fallout 4, Fallout New Vegas, Fallout 76, Prey, Rage 2, Morrowind, Oblivion, Skyrim, The Elder Scrolls Online, The Evil Within, Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood et Wolfenstein: The Young Blood.

Les plus intelligents d’entre vous auront remarqué qu’il ne s’agit pas de l’intégralité du catalogue Bethesda. Des succès récents tels que Doom (2016), Wolfenstein: The New Collossus ou The Evil Within 2. Il faut imaginer qu’ils viendront s’ajouter au Game Pass dans les mois à venir pour nous donner maintenant une marge pour profiter de tant de classiques.

C’est toujours une excellente nouvelle pour chaque propriétaire d’un bon PC ou Xbox. Divertissement pendant un moment.