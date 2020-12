Game Pass continue de croître: au printemps 2021, xCloud inclura iOS et PC parmi les formats pris en charge pour jouer au streaming

Passe de jeu c’est toujours le grand atout de la Xbox pour se différencier des systèmes concurrents, et Microsoft est bien conscient de son potentiel et de son importance fondamentale dans sa stratégie pour les mois à venir. À l’ajout de nouvelles nouvelles à son catalogue et au récent débarquement d’EA Play sur le service, Microsoft ajoute l’arrivée de quelques formats et systèmes très attendus et compatibles avec le service de jeu en nuage xCloud.

C’est le cas d’iOS et de PC, qui rejoignent ainsi Android en tant que formats compatibles xCloud. La date que Microsoft a annoncé comme possible pour l’arrivée d’appareils Apple et d’ordinateurs compatibles au printemps 2021. Non seulement cela, l’arrivée de xCloud a également été annoncée dans des pays où il n’était pas encore disponible, comme l’Australie, le Brésil, le Japon et le Mexique. Microsoft dit qu’il spécifiera des dates et d’autres détails au début de 2021.

Des projets ambitieux pour 2021

Microsoft a également annoncé quelques mises à jour pour 2021. De nouvelles versions et des « surprises qui n’ont pas encore été annoncées », et que ont l’obligation de convaincre les joueurs que Game Pass est une force capable de rivaliser avec les exclusivités Playstation et Nintendo. Microsoft parle de 30 nouveaux contenus pour des franchises existantes, telles que «Forza» ou «Sea of ​​Thieves», ainsi que des annonces de Xbox Game Studios et Bethesda.

Ceux-ci sont le jeux déjà annoncés bientôt disponible sur Xbox:

CrossfireX

12 minutes

Lego Star Wars: La saga Skywalker

Far Cry 6

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine

Refrain

Ruined King: Une histoire de League of Legends

Lien écarlate

Équilibre Wonderworld

Resident Evil Village

L’évasion artistique

Génération d’écho

Chants de fer

Tunique

Sabre

Mémoire vive infinie

Chemin vers les bois

Outriders

