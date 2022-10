Game Over : Google a joué – Stadia sera arrêté en 2023

Google met fin à son service de jeu en nuage Stadia après seulement trois ans. En raison de faible demande le service sera-t-il arrêté en janvier 2023. Les clients qui ont investi dans du matériel et des logiciels recevront un remboursement.

C’est ça. Ce qui semblait autrefois si prometteur ne s’est finalement pas concrétisé. L’idée de Google de Jeu basé sur le cloud était une approche intéressante, mais qui n’a jamais vraiment séduit les joueurs.

Google tire le frein d’urgence

Après que des rumeurs aient fait surface plus tôt dans l’année selon lesquelles Google Stadia peut-être au bord de l’échec, les soupçons ont maintenant été confirmés par l’entreprise. Comme Google Manager et vice-président de Stadia, Phil Harrison, l’a annoncé via un article de blog, le Arrêt du serveur le 18 janvier 2023.

« [W]Alors que l’approche de Stadia en matière de streaming de jeux grand public reposait sur une base technologique solide, elle n’a pas gagné l’attrait que nous espérions auprès des utilisateurs, ce qui nous a conduits à prendre la décision difficile de mettre fin à notre service de streaming Stadia. » -Phil Harrison

Comme le rapporte Harrison, on va « Continuer à investir dans de nouveaux outils, technologies et plates-formes qui contribuent au succès des développeurs, des partenaires industriels, des clients cloud et des constructeurs ».

Un point négatif pour tous les utilisateurs de Stadia

Les utilisateurs de Stadia peuvent toujours jusqu’au 18 janvier 2023 accéder à leur bibliothèque de jeux et utiliser le service pour jouer à leurs jeux commencés jeux complets. L’entreprise promet « tous les achats de matériel Stadia effectués via le Google Store » étaient aussi « tous les jeux et contenus additionnels » à rembourser.

La technologie Stadia continuera d’être utilisée

Dès février 2021, le Le studio de développement a de nouveau fermé. Comme l’entreprise l’a annoncé, ils voulaient « sur l’avenir de la plateforme » se concentrer. Cet avenir n’existe plus. Pourtant, Google est confiant dans le gain utiliser les connaissances d’autres façons.

« La plate-forme technologique sous-jacente qui alimente Stadia a fait ses preuves à grande échelle et va au-delà du jeu. Nous voyons des opportunités évidentes d’appliquer cette technologie à d’autres parties de Google comme YouTube, Google Play et nos efforts de réalité augmentée (AR) – et de la mettre à la disposition de nos partenaires de l’industrie. »selon Harrison.

De plus, de nombreux employés impliqués dans Stadia en autres parties de l’entreprise rester Harrison les loue « un travail d’avant-garde de l’équipe » et explique que le « La technologie de streaming de base de Stadia continue d’influencer les jeux et d’autres industries » aurait.

De ce fait, tout le travail et les investissements réalisés n’ont pas été vains. Google va continuer une partie de l’industrie du jeu soyez et concentrez-vous sur vos points forts. Les utilisateurs de Google Stadia devront vivre avec les alternatives à l’avenir. Playstation Plus, Passe de jeu Xbox ou Nvidia GeForce maintenant offrent également des jeux en nuage et sont de bonnes alternatives.