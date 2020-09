Game of Thrones: un autre personnage allait tuer le roi de la nuit, selon Maisie Williams

L’actrice a révélé que les plans des showrunners avaient changé au cours de la série.

Bien que ce soit déjà arrivé plus d’un an depuis la fin de « Game of Thrones », la série a encore un tissu à couper et des débats sont toujours générés autour d’elle. En réalité, l’une des grandes stars de la série a commenté il y a quelques semaines que accepterait une réécriture de la dernière saison, que cependant d’autres aiment Carice Van Houten défendre et même revendiquer le respect contre certains showrunners comme David Benioff et DB Weiss qui ont réussi à tisser l’une des séries les plus spéciales de ces dernières années.

À PARTIR D’ICI, IL Y A DES SPOILERS DE LA HUITIÈME SAISON DE GAME OF THRONES, DONC SI VOUS N’AVEZ PAS VU LA SÉRIE, NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS LIRE PLUS

Quoi qu’il en soit, la fin est ce qu’elle est, et Arya a été choisie pour mettre fin au roi de la nuit, le grand ennemi de tous les Westeros. Mais il semble que cette décision ait été prise à la volée et c’est que les plans des scénaristes étaient de donner cette satisfaction à un autre personnage. Plus précisément à Jon Snow, qui allait être chargé de tuer le roi des marcheurs blancs jusqu’à ce que les showrunners changent d’avis, comme Maisie Williams a révélé à Vision thermique.

« Oui, ça l’était. Je pensais qu’ils allaient tirer de cette façon, mais dans la saison 3, ils m’ont dit que j’allais être celui en charge de tuer le roi de la nuit. Il aurait été trop évident que Jon Snow l’avait tué, Je suis content qu’Arya ait été chargée de le tuer. Je pense que j’ai eu la meilleure intrigue de la dernière saison « , a avoué l’actrice dans une interview promotionnelle pour son nouveau film, « Les propriétaires ».

Auriez-vous aimé que Jon Snow soit chargé de tuer le roi de la nuit? la vérité est que la fermeture d’Arya avait besoin de cette vengeance tant attendue.

