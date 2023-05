Game of Thrones Spinoff Un chevalier des sept royaumes suspend la production en raison de la grève de la WGA

De nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles sont actuellement touchées à des degrés divers par la grève en cours de la WGA qui a commencé au début de la semaine dernière. Avec des écrivains faisant du piquetage devant plusieurs studios et décors à travers le pays, de nombreux projets connaissent des revers considérables. Selon un rapport de Deadline, l’un d’entre eux comprend désormais le prochain prochain de HBO Game of Thrones retombées Un chevalier des sept royaumes. Venant tout droit de l’auteur et producteur exécutif George R.R. Martin lui-même, la production de l’émission s’est complètement arrêtée pendant toute la durée de la grève, aussi longue soit-elle.





George Martin s’est rendu sur son blog officiel pour relayer les dernières informations sur l’impact de la grève dans l’industrie, y compris la production de Un chevalier des sept royaumeset a exprimé son soutien catégorique aux rédacteurs du piquetage et à quoi s’attendre dans les jours et les semaines à venir.

« La salle des écrivains sur A obtenu retombées Un chevalier des sept royaumes : la nuit des haies a fermé pour la durée… Personne n’en voulait – aucun écrivain avec une once de bon sens, de toute façon – mais les producteurs et les studios et les réseaux et les streamers ne nous ont pas laissé le choix… La Guilde a négocié jusqu’à la finale date limite le 1er mai, mais il faut être deux pour danser le tango. Aux dernières heures du 1er mai, la Writers Guild of America a déclaré une grève. L’action a commencé le 2 mai. Il y a des piquets de grève devant chaque terrain de studio et scène sonore à Los Angeles, et beaucoup dans d’autres villes également. Habituez-vous à eux. Je m’attends à ce qu’ils soient là pour longtemps. « Je ne suis pas à Los Angeles, donc je ne peux pas marcher sur une ligne de piquetage comme je l’ai fait en 1988, mais je veux déclarer publiquement mon soutien total, complet et sans équivoque à ma guilde. »

Un chevalier des sept royaumes est sur le point d’être la prochaine épopée de haute fantaisie de HBO, basée sur George RR Martin Chevalier de la haie nouvelles, qui sont encapsulées dans le proclamé Game of Thrones univers. Ils mettent en vedette deux personnages principaux « Dunk and Egg », ou le futur Lord Commander of the Kingsguard Ser Duncan the Tall et son écuyer Aegon V Targaryen, qui finira par devenir roi. Dans la chronologie globale établie jusqu’à présent par les adaptations de la série, ce dernier spin-off a lieu peu de temps après que les plus grandes parodies se soient produites dans Maison du Dragon et plusieurs décennies avant le début de Game of Thrones.





Comment la grève affecte les autres spin-offs du GoT

Tandis que le Chevalier de la haie fait face à des revers, la production de la deuxième saison de Maison du Dragon Il a depuis été confirmé qu’il n’était pas entravé par la grève. Les huit épisodes ont été écrits et réécrits, et le processus se poursuit comme prévu. Comme l’a noté George Martin également sur son blog :

Les scripts des huit épisodes de la s2 ont tous été terminés il y a des mois, bien avant le début de la grève. Chaque épisode a fait l’objet de quatre ou cinq brouillons et de nombreuses séries de révisions, pour répondre aux notes de HBO, à mes notes, aux problèmes de budget, etc. Il n’y aura plus de révisions. »

Cela garantit que la deuxième saison, qui devrait lancer la danse des dragons catastrophiquement tragique après les événements de la finale de la première saison, s’en tiendra à sa sortie en 2024.

En dehors de cela, il n’y a aucun mot sur la façon dont tout cela affecte les discussions préliminaires de HBO sur le projet Aegon le Conquérant spin-off, si c’est le cas. Étant donné que le réseau en a actuellement deux autres dans son assiette à différents stades de production pour les deux prochaines années, il est plutôt probable que le futur projet ne verra aucun conflit de la grève.

