Game of Thrones: Sean Bean parle de sa scène finale

Il semble qu’hier était le moment où « Le Trône de Fer« Entré au signal HBO, sans même que ses développeurs puissent imaginer l’ampleur et la portée que cette production pourrait recevoir au cours des saisons suivantes.

En sa faveur, on peut dire que la série gagnerait rapidement une légion fidèle d’adeptes qui n’hésiteraient pas à rattraper les romans de George RR Martin pour éviter les redoutables spoilers. Surtout après le grand choc causé par la mort de Ned Stark, personnage joué par Sean Bean et que jusqu’à ce moment, il était le personnage principal.

Les nouveaux lecteurs se rendraient vite compte qu’il s’agissait d’une saga qui n’avait aucun mépris pour éliminer ses personnages si cela signifiait faire avancer l’histoire, peu importe la fin brutale et inattendue de leur vie.

Haricot Il en viendrait à réfléchir sur le processus de gestion d’un nombre important de sentiments mitigés dans les moments précédant sa destination finale. «C’était l’horreur et l’incrédulité (à propos du changement d’avis en exil Ned de la part de Jeoffrey) puis ce fut la résignation et la réalisation qu’il voyait sa fille pour la dernière fois, Arya« L’acteur raconte Entertainment Weekly.

«J’essayais de penser à tout cela. Ce n’était pas simplement « Oh, ils vont me couper la tête. » Ces sentiments mitigés sont ce qui lui a permis d’être ce qu’il était, je suppose. Comme si ce moment n’était pas assez dérangeant pour le public, l’acteur avoue l’avoir traité pendant une journée entière.

«Il a fallu une journée entière pour le filmer et vous devez simplement vous concentrer sur la rencontre de votre mort sans distractions. Il faisait vraiment chaud à l’époque, donc ça a probablement aidé. Et les réactions de chacun ont été fantastiques. Cersei et les enfants. C’était très émouvant avec tout le pathétique de cette scène. Puis j’ai posé ma tête sur le bloc et ma journée était finie. »

Dans ses derniers instants, il peut être vu comme Ned exécutez une phrase discrète, que les fans tentent de déchiffrer depuis des années. D’accord avec Alan Taylor, réalisateur de cet épisode, Haricot serait venu lui demander quel genre de prière un homme pourrait faire avec la foi de Rigide et a construit une phrase impromptue autour de cette idée.