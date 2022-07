Game of Thrones reste la série télévisée la plus piratée en 2022

Une nouvelle étude a révélé Jeu des trônes être l’émission la plus populaire de cette année (jusqu’à présent, en tout cas). Pendant de nombreuses années, le piratage a été un énorme problème pour les chaînes de télévision qui espéraient amener le plus de téléspectateurs possible à regarder leurs émissions en direct. Mais malgré tous les efforts déployés pour lutter contre le piratage en ligne, les vidéos piratées représentent toujours environ 230 milliards de vues par an.

La nouvelle étude, menée par Uswitch, analyse les médias piratés les plus demandés. Cela comprend la collecte des volumes de recherche Google internationaux les plus courants de termes de piratage populaires pour déterminer les émissions de télévision, les jeux vidéo, les films et les logiciels les plus piratés. Même avec Jeu des trônes se terminant en 2019, la série reste populaire auprès des pirates trois ans plus tard, la série dramatique fantastique étant classée comme l’émission télévisée la plus piratée avec 8 560 recherches mensuelles de flux illégaux en 2022. La série avait auparavant été désignée comme l’émission télévisée la plus piratée dans l’ensemble. lors de sa diffusion sur HBO.

Un autre titre HBO est tombé à la deuxième place en tant qu’émission la plus piratée. Ce serait Euphorie, qui a débuté sa deuxième saison acclamée cette année et a récemment été récompensée par des nominations aux Primetime Emmy Awards. L’émission compte 7 960 recherches mensuelles de flux illégaux cette année.

Un souffle du passé atterrit en position n ° 3, et celui-ci est beaucoup plus ancien que Jeu des trônes. La sitcom Amis occupe cette place avec 5 060 recherches mensuelles, restant populaire auprès des pirates après avoir pris fin en 2004. Légalement, l’émission peut être diffusée sur HBO Max, mais comme pour Jeu des trônes et Euphoriede nombreux pirates refusent clairement de payer cet abonnement.

Les titres composant le reste du top dix, dans l’ordre, sont Gars de la famille, L’attaque des Titans, le feu de Chicago, Peaky Blinders, Le bureau, Les morts qui marchent, Breaking Bad, Ted Lasso, Famille moderne, Élite, L’anatomie de Greyet Vikings.

Game of Thrones est toujours populaire auprès des pirates

Jeu des trônes mène le peloton avec des pirates quand il s’agit de télévision. Pour ceux qui s’intéressent aux sorties sur grand écran, ce n’est peut-être pas une grande surprise, mais Spider-Man : Pas de retour à la maison est le film le plus piraté de cette année avec 83 390 recherches mensuelles en 2022. C’est de loin devant le prochain film le plus piraté, Avengers : Fin de partie, qui comptait 3 210 recherches mensuelles. C’est suivi de Interstellaire à 2 910 recherches mensuelles, et les dix premiers titres suivants incluent Avengers : guerre à l’infini, Guerres des étoiles, Spider-Man: dans le Spider-Verse, M, Joker, Le Chevalier Noir, Chasse de bonne volonté, Pulp Fiction, La matrice, Enlevée comme par enchantement, Parrainet Création.

« Avec l’augmentation du coût de la vie, certaines personnes peuvent se tourner vers le téléchargement illégal pour accéder à leurs émissions de télévision, films, jeux et logiciels préférés en ligne », déclare Nick Baker, expert d’Uswitch Broadband. le piratage a non seulement un impact négatif sur les créateurs, mais il peut également comporter des risques pour votre propre sécurité. »

Encourageant les consommateurs à utiliser Uswitch au lieu d’enfreindre la loi, Baker a ajouté : « L’utilisation de sites Web de piratage illégaux peut exposer les utilisateurs à un risque extrême de piratage et d’escroqueries par hameçonnage, ce qui rend vos données personnelles vulnérables. En plus de cela, les industries qui sont affectées par le téléchargement illégal surveillent de près Internet et peuvent intenter une action en justice contre vous si elles sont prises. Bien que la tentation de pirater votre contenu préféré soit attirante, cela vaut la peine de se demander si cela vaut vraiment la peine de s’exposer à des escroqueries et à des poursuites judiciaires. »

Vous pouvez lire plus d'informations sur l'étude sur Uswitch.com.