Game of thrones : qu’est-il arrivé au personnage d’Ed Sheeran ?

HBO

L’interprète de « Shape of you » faisait partie du premier épisode de la septième saison, intitulé « Dragonstone ».

© IMDbJeu des trônes.

longtemps quand Jeu des trônes Il tournait encore ses épisodes et on ne savait pas quel serait le sort de personnages comme Jon Snow, Arya Stark ou Daenerys Targaryen, il y avait des spéculations sur la possibilité de quelques camées. De tous, celui qui se démarquait le plus était toujours celui d’Ed. Sheeran. C’est que, le chanteur de Forme de toi Il entretenait d’excellentes relations avec plusieurs des membres du casting de la série de HBO.

Enfin, après une attente de sept saisons, nous avons pu voir Ed Sheeran pendant un bref instant dans l’épisode d’ouverture de la septième tranche. titré « Dragonstone »nous montre le musicien se mettre dans la peau d’un soldat de l’armée de les Lannisters. Dans ce cas, nous l’avons vu dans le cadre d’un groupe loin de le débarquement du roiqui semblait plus près de déserter que d’être vu sur le champ de bataille.

Cependant, nous savons très bien que si quelque chose de passionné par les hommes de Westeros c’était pour se battre et prouver sa virilité. De plus, penser aux déserteurs ferait immédiatement apparaître un responsable de leur recherche et de leur exécution. En ce sens, la chose logique serait qu’ils soient revenus pour l’un des nombreux combats qui ont eu lieu entre les Lannisters et les différentes attaques de l’armée de Daenerys.

Si on y réfléchit de cette façon, il est possible que la fin du soldat joué par Ed Sheeran pas été le meilleur de tous. Très probablement, votre personnage a perdu la vie incendié par les dragons de Daenerys. Lorsque? On pourrait penser à la première fois où il emmena ses dragons sur le champ de bataille et incendia plusieurs soldats commandés par Jamie Lannisterjuste avant d’incinérer le père et le frère de samwell tarley.

+Les étapes en tant qu’acteur d’Ed Sheeran

ce qu’il a fait dans Jeu des trônes ce n’était pas un cas isolé Ed Sheeran qui faisait partie de plusieurs tournages. Bien qu’il ne soit pas officiellement accrédité, il était en Star Wars : L’ascension de Skywalker où il a joué un stormtrooper et a fait une apparition dans Avis de réseaude Netflix. dans la comédie romantique hier qui a dirigé Danny BoyleDe son côté, il a joué une version quelque peu caricaturale de lui-même.

