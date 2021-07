« Game of Thrones » proposera deux nouveaux spin-offs animés

Un nouveau rapport a indiqué que deux nouvelles productions ont rejoint le plan de HBO Max pour amener l’univers narratif de « Games of Thrones » à l’animation. Le premier d’entre eux serait « L’empire d’or de Yi Ti », centré sur un territoire de ce monde qui n’était pas une partie importante de la série inspirée des romans de George RR Martin, mais qui aura une grande pertinence dans sa préquelle.

Après la fin de la série en 2019, maintenant « Game of Thrones » se prépare à l’expansion de son récit à travers divers programmes d’action en direct, dont de brefs détails ont été présentés ces derniers mois et dont l’aliénation semble augmenter.

Le Hollywood Reporter, chargé de diffuser la nouvelle, a également souligné que HBO a annulé un projet axé sur « El Lecho de Pulgas », le quartier le plus pauvre de King’s Landing, capitale du royaume de Westeros dans lequel la série a été décrite. comme la maison des pickpockets et des criminels notoires de la ville.

Yi Ti a été brièvement mentionné dans la série principale « Game of Thrones ». C’est un territoire sur le continent d’Essos, près des limites orientales du monde connu, indiquant qu’il est extrêmement éloigné de Westeros. Le rapport note que, de la même manière que la série originale s’inspire de l’Europe médiévale, Yi Ti sera grandement influencé par l’esthétique de l’empire chinois.

Pour l’instant, HBO Max n’a pas officiellement annoncé cette nouvelle production. Actuellement, le service de streaming prépare « House of the Dragon », une préquelle axée sur la guerre civile dans la dynastie Targaryen des siècles avant l’action principale de « Game of Thrones », préparant sa première pour l’année 2022.

HBO développe également « 10,000 Ships », une série qui racontera l’histoire de la reine guerrière Nymeria, un ancêtre vénéré de la Maison Martell qui se voit décerner la fondation du royaume de Dorne et « 9 Voyages », série du créateur de » Rome », Bruno Heller, qui se concentrera sur Lord Corlys Velaryon, interprété par Steve Toussaint dans « La Maison du Dragon ».