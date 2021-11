Game of Thrones Prequel Dunk & Egg obtient le scénariste patriote Steve Conrad

Autour de la période Game of Thrones a pris fin sur HBO Max, il y avait plusieurs idées de préquelles en préparation, mais au fil du temps, la plupart d’entre elles ont disparu ou sont actuellement en sommeil. Une préquelle qui a été mentionnée était Dunk & Oeuf, une préquelle potentielle basée sur la série de romans fantastiques de George RR Martin, qui semble maintenant avoir demandé à Steve Conrad d’écrire la série et de la produire selon des sources. Bien qu’il n’y ait eu aucun mot officiel de HBO sur le sujet, ce sera une nouvelle passionnante pour les fans de Thrones qui ont été assez déçus car un par un les préquelles proposées ont disparu du radar.

Les travailler autour de son Une chanson de glace et de feu romans, Martin a écrit trois « contes de » nouvelles mettant en vedette le duo, qui se déroulent toutes près d’un siècle avant les événements de Un jeu de trônes. A partir des années 1998 Le chevalier de la haie et suivi de L’épée jurée en 2003 et Le chevalier mystère en 2010, comme ses romans, Martin taquine d’autres histoires à venir dans la série depuis de nombreuses années, mais sans qu’une seule histoire supplémentaire ne soit publiée.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Les histoires mettaient en vedette les personnages de Ser Duncan le Grand (Dunk) et du futur roi Aegon V. Targaryen (Egg) et ont été initialement publiées dans les anthologies. Légendes, Légendes II et Guerriers. Plus tard, les livres ont été illustrés par Gary Gianni et publiés dans le livre Martin Un chevalier des sept royaumes en 2015. Un an avant la sortie de ce livre, Martin a parlé d’une adaptation télévisée en cours de développement, mais c’était à peu près la seule mention donnée au projet jusqu’à ce qu’un rapport en janvier suggère que l’émission était à nouveau à l’ordre du jour de HBO.

Alors que de nombreux fans de Une chanson de glace et de feu ne veulent rien de plus que d’entendre les mots « George RR Martin sort un nouveau livre », la même chose pourrait être dite pour ceux qui attendent de nouveaux épisodes de la Dunk & Oeuf attendent maintenant, avec une impression de déjà-vu, onze ans. En 2011, Martin a révélé qu’il travaillait sur de nouvelles nouvelles et qu’au cours des cinq prochaines années, il révélerait des plans pour Les louves de Winterfell, le héros du village, l’épée de vente, le champion, la garde royale et Le seigneur commandant qu’il a dit en 2015 achèverait une série prévue de neuf nouvelles. Étant donné que nous attendons toujours le quatrième d’entre eux, qui, selon lui, a été reporté pendant qu’il travaillait sur Les Vents d’Hiver. Cela pourrait bien devenir un autre cas d’une émission de télévision passant très rapidement son matériel source disponible si l’émission obtient le feu vert.

En attendant les développements de cette dernière série pour pitcher dans le Game of Thrones univers, Maison du Dragon se dirigera vers HBO l’année prochaine en tant que première série préquelle à être diffusée sur les écrans depuis la fin de la série phare en mai 2019. Alors que les critiques, les fans et Martin lui-même semblaient extrêmement déçus de la finale de Game of Thrones, il sera intéressant de voir si les préquelles peuvent contribuer à vaincre le souvenir de la fin de la série. Cette nouvelle nous vient de Deadline.





Extraction 2 commence le tournage, le réalisateur partage la vidéo de Snowy Set Sam Hargrave a partagé une vidéo du premier jour de tournage sur Extraction 2 alors que les caméras tournent maintenant sur la suite de Netflix.

Lire la suite





A propos de l’auteur