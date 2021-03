« Game of Thrones » prépare son arrivée en salles

Certains des personnages les plus importants de Westeros, monde fictif de la série télévisée « Game of Thrones», Préparez leur retour imminent, non pas à travers les écrans, mais au cinéma. Une nouvelle œuvre théâtrale est en développement qui mettra en vedette la présence de Ned Stark, protagoniste principal du premier livre de la saga littéraire.

Le travail est en développement par le même George RR Martin, auteur de la saga « A Song of Ice and Fire » sur laquelle est basée la série télévisée à succès. Cette pièce sera basée notamment sur le « Great Harrenhal Tournament ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chadwick Boseman est irremplaçable dans « Black Panther » pour Anthony Mackie

Cet événement a lieu environ 16 ans avant la première saison de « Game of Thrones », déclenchant la grande rébellion contre la dynastie Targaryen et son éventuelle extinction. Selon The Hollywood Reporter, la pièce fera ses débuts à Broadway, suivie de quelques performances dans le West End dans la ville de Londres et en Australie.

Martin travaille sur le scénario aux côtés du dramaturge établi Duncan MacMillan et du réalisateur Dominic Cooke produit par Simon Painter et Tim Lawson, qui ont fait équipe avec l’auteur par le biais de la Kilburn Live Company. On s’attend à ce qu’il puisse atteindre le public en 2023.

« Les graines de la guerre sont souvent semées en temps de paix », a déclaré George RR Martin dans un communiqué. «Peu de gens à Westeros étaient au courant du massacre à venir lorsque les nobles et les roturiers se sont réunis à Harrenhal pour regarder les meilleurs chevaliers du royaume s’affronter dans un grand tournoi au cours de l’année du« Faux printemps ».

C’est une tornade souvent évoquée lors de la série HBO et dans mes romans. Et maintenant, enfin, nous pouvons raconter toute l’histoire sur scène.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « The Handmaid’s Tale » présente une bande-annonce passionnante pour la saison 4

Selon la description officielle, la pièce présentera certains des personnages les plus emblématiques de « Game of Thrones » dans une production avec une histoire centrée sur l’amour, la vengeance, la folie et les dangers de traiter la prophétie et le processus de révélation des secrets et mensonges qui n’ont été suggérés que jusqu’à présent.

Récemment, George RR Martin a passé un excellent contrat créatif avec HBO. En plus de deux séries fantastique et de science-fiction, quatre spin-offs sont en cours de développement axés sur le monde de « Game of Thrones », le plus important étant « House of the Dragon », une préquelle axée sur l’arrivée des Targaryen à Westeros Des années avant la série originale.