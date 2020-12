« Game of Thrones »: Naomi Watts parle de l’annulation du prequel

Les résultats inégaux à la fin de « Game Of Thrones » auraient radicalement modifié certains des plans d’expansion de la franchise. L’un d’eux serait l’annulation d’une préquelle qui aurait lieu des milliers d’années avant l’histoire principale, qui finirait par être annulée avant le début de la production.

L’actrice Naomi Watts, nominée aux Oscars, a récemment partagé quelques mots sur sa réaction à cette annulation et la douleur que cela lui aurait causée. Elle jouerait dans la série aux côtés de Maison Blanche Josh avec Jane Goldman comme showrunner, et le tournage du pilote dans le nord de l’Irlande aurait pris fin.

«Désolé», commenterait-il sur news.com.au. « Je ressens ta douleur. Je me suis également immergé dedans. Je n’étais pas un grand fan et je n’avais pas vu le spectacle avant d’être embauché et de l’avoir complètement terminé en l’espace de quelques mois et c’est merveilleux. C’est vraiment dommage. Cela aurait été très amusant. Mais ils ne me laisseront rien dire, j’en ai peur ».

D’accord avec HBO, la série aurait été «une chronique de la descente de Westeros à l’âge d’or des héros jusqu’à son moment le plus sombre». Des horribles secrets de l’histoire du continent à la véritable origine des marcheurs blancs, des mystères de l’est au légendaire Rigide».

Un autre prequel est actuellement en développement sous le titre de « Maison du dragon», Qui commencera le tournage en Watford l’année prochaine et mettra en vedette Paddy considère en tant que protagoniste, jouant le Roi Viserys de la dynastie Targaryen.

La série sera basée sur « Feu et sang« Roman que George RR Martin a écrit comme compagnon de la saga. Cette histoire se déroule 300 ans avant la naissance de Daenerys Targaryen (joué dans la série par Emilia Clarke), racontant les événements survenus pendant la « Danse des dragons», Une guerre civile qui a presque mis fin à la dynastie.