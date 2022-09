Game of thrones : le personnage le plus important pour Arya Stark

HBO

Jouée par Maisie Williams, elle fait partie de celles qui sont arrivées vivantes jusqu’à la fin de la série. Son voyage a commencé grâce à ce personnage.

©IMDBMaisie Williams dans le rôle d’Arya Stark.

Parmi tous les personnages Jeu des trônes, il était très difficile de savoir qui arriverait vivant jusqu’au bout. la série de HBO se caractérisait par la surprise de ses téléspectateurs avec des morts imprévues telles que celles du célèbre Marriage rouge. Bien sûr, il y en a qui ont réussi à finir le spectacle contre vents et marées (avec Bran et Jon Snow comme les principales surprises), parmi lesquelles on peut souligner le caractère de Maisie Williams, Arya Stark.

Maisie Williams Elle a été embauchée dans le casting de Jeu des trônes alors qu’elle n’avait que 12 ans et qu’elle a pratiquement grandi sur le plateau de cette production, ainsi que son personnage, qui est passé d’une petite fille avec des aspirations à devenir une guerrière au sauveur de Westeros. Mais pour y parvenir, il y avait un personnage extrêmement important, qui était celui que lui avait présenté son père ned stark quand il faisait ses premiers pas dans le débarquement du roi.

Il s’agit de Syrio Forelle maître sabre venu non seulement lui expliquer le maniement de son arme mais aussi lui inculquer les valeurs du Dieu de la mort et sa célèbre devise « Pas aujourd’hui ». Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvél’acteur qui jouait Syrio Forel, Miltos Yerolemouraconta pourquoi l’apparition de ce personnage dans la vie de arya stark: « C’est lui qui a commencé son chemin en tant que héros ».

Selon la vision de Yérolemoupour arya il était plus qu’un maître d’épée et c’était la raison pour laquelle son destin était également très ambigu. Comme nous le savons, il a été capturé et tué par la garde royale, bien que cela n’ait jamais été montré à l’écran. Parce que? Selon la vision de l’acteur britannique, cela était lié au fait que la formation de arya il n’était pas complet et il avait besoin que son professeur reste vivant dans son esprit. En fait, il l’a comparé aux fantômes de la Force de guerres des étoiles et comment le Obi Wan Kenobi était extrêmement important pour Luke Skywalker terminé sa formation et pourrait détruire l’étoile de la mort.

+La vraie formation de Maisie Williams

L’un des aspects essentiels pour Maisie Williams pourrait interpréter arya stark est passé par le fait de pouvoir maîtriser de manière crédible l’épée et de faire une bonne chorégraphie d’entraînement avec Miltos Yérolemou devant la caméra. Yérolemou Il a dit que les mouvements étaient grossièrement forgés avec un double avec lequel il leur a fallu environ deux semaines pour effectuer Maisie Williams cela ne lui a pris que deux jours. Son expérience en danse contemporaine a été très utile pour y parvenir.

