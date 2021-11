Game of Thrones : l’auteur a présenté sa frustration après la saison 5

En 1996, George RR Marton a commencé la publication de sa saga littéraire fantastique épique désormais acclamée « A Song of Ice and Fire », présentant pour la première fois au monde « A Game of Thrones », le premier volume de cette longue chronique sur le pouvoir luttes sur le continent de Westeros et la menace surnaturelle qui est sur le point de planer sur ses habitants.

L’œuvre de Martin connaîtra un grand succès commercial avec l’arrivée de la série « Game of Thrones » sur la chaîne de télévision premium HBO en 2011, générant un immense phénomène culturel qui a permis le développement de diverses spin-offs, la première d’entre elles « House of le Dragon » exclusivement pour HBO Max.

Outre les talents de quelques grands acteurs chevronnés du cinéma et de la télévision tels que Sean Bean, Charles Dance ou Max Von Sydow, « Game of Thrones » a également servi de plate-forme pour booster la carrière de jeunes talents tels que Emilia Clarke, Richard Madden ou Kit Harrington, ainsi que d’autres acteurs pas si jeunes, comme dans le cas de Peter Dinklage, lauréat de l’Emmy Award du « Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique ».

Cependant, malgré la grande importance qu’elle a en raison de la manière dont elle a réussi à repousser les limites techniques et narratives au sein de la télévision, la vérité est que la production HBO a présenté dans sa dernière saison une série de choix narratifs qui, jusqu’à aujourd’hui, génèrent d’énormes mécontentement de leurs fans.

À travers le podcast Winter Is Coming, un extrait du prochain livre « Tinderbox: HBO’s Ruthless Pursuit of New Frontiers » a été présenté, qui comprend une section consacrée à la production de Game of Thrones dans laquelle Paul Haas, représentant de George RR Martin, a noté les préoccupations de l’auteur concernant la direction que prendrait la production au début de la cinquième saison.

« Il a commencé à dire ‘Ils ne suivent pas mon modèle.’ Les cinq premières saisons sont restées fidèles à la carte de George. Puis ils se sont éloignés de son chemin. » Parmi certains des changements importants figurent les visions de Deenerys dans la mer de Dothraki, sa rencontre avec Tyrion, qui a été avancée dans la série, et l’omission d’Aegon Targaryen.