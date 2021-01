Game of Thrones: l’actrice décrit le tournage du pilote

Bien avant Emilia Clarke s’est impliqué dans la production de la célèbre série de HBO « Le Trône de Fer», Marchand Tamzin, comédienne connue pour son travail sur la série « Les Tudors», A été initialement choisie pour jouer le rôle de Daenerys Targaryen, participant au tournage de l’épisode pilote.

Pour de nombreux acteurs impliqués dans la série, leur rôle dans cette série était une excellente occasion d’élever leur carrière, et beaucoup d’entre eux décriraient l’expérience de la participation comme quelque chose de totalement irremplaçable, bien que pour Marchande, cela n’aurait pas été le cas.

L’actrice a souligné dans sa conversation avec Entertainment Weekly que son départ du projet n’est pas quelque chose qu’elle a regretté, car son manque d’enthousiasme pour le matériel serait le même que Clarke il viendrait à interpréter avec une grande capacité histrionique.

«Enregistrer ce pilote était vraiment une excellente leçon. C’était une déclaration sur l’écoute de mes instincts et les suivre, parce que j’ai essayé de m’éloigner de cette situation, et pendant le processus d’embauche, je suis parti. J’ai été recontacté par des personnes persuasives. Et puis je me suis retrouvé nu et effrayé Maroc et monter un cheval qui était clairement beaucoup plus excité d’être là que moi. »

marchande Vous présentez l’expérience comme une leçon où si vous n’êtes pas complètement excité à l’idée de raconter une histoire, vous ne devriez pas essayer de la ressentir simplement parce que d’autres personnes l’ont signalée. Après sa participation au pilote, l’actrice parviendrait à avoir des participations réussies à des séries telles que «Les Tudors« , »Super Girl« , »Salem » et « Carnaval rangée».

Vos commentaires positifs sur le travail de Emilia Clarke dans la série, ils confirmeraient qu’il avait pris une décision favorable pour tout le monde. «Je n’avais aucune formation d’actrice, juste mon instinct. Et ce qui m’excite et me guide vers une histoire engageante et un personnage complet », dit-il.

« Pour moi, ‘Le Trône de Fer« Ce n’était jamais ça, et je pense que c’est un testament que Emilia Clarke a joué ce rôle emblématique, elle était évidemment ravie de raconter cette histoire et c’était tellement épique et génial. Mais pour moi, ça n’a jamais été dans mon cœur de le dire. Actuellement, HBO est en développement de certains spin-offs de la série.