Game of Thrones : la scène qu’Emilia Clarke a improvisée et que personne n’a remarquée

Cette année a marqué le 10e anniversaire de la première de l’une des meilleures séries de l’histoire. Clairement, on parle de ‘Jeu des trônes’, qui devant les caméras nous a offert une fiction unique avec des personnages inoubliables, mais derrière eux il y a des histoires que peu ou pas de fans connaissent. C’est une autre histoire du livre « Le feu ne peut pas tuer un dragon », post montrant des événements inconnus.

Plus tôt, nous avons appris la pire expérience dans la fiction de Iwan rhéon, plus connu comme « Ramsay Bolton ». Il a dit que la scène de la nuit de noces après son mariage avec Sansa Stark était une chose horrible, alors ça arrive. D’autre part, Liam Cunningham (Ser Davos Seaworth) Il a eu des problèmes avec les showrunners lorsqu’il a refusé d’avoir une relation avec Missandei de Naath et ils ont également avoué ce qui était la partie la plus désagréable pour certains acteurs.

A cette occasion, le réalisateur Jeremy Podeswa a révélé que Emilia Clarke a improvisé un monologue complet en langue valyrienne fictive pour une scène dans laquelle « Daenerys Targaryen » ordonne l’exécution de l’un des trois nobles meereenais. qu’ils pourraient comploter contre elle. Souvenez-vous de cette scène !







Podeswa a suivi la recommandation de David Benioff et Dan Weiss de faire la scène en valyrien et consulté Clarke si je pouvais le faire : « Oui bien sûr, je pense que je peux faire ça »elle répondit. « Puis il est parti et a improvisé des choses qu’il avait dites dans le passé qui avaient du sens. Il est revenu en 10 minutes et avait tout préparé. »Jérémie a terminé.

Le réalisateur a poursuivi : « Je devais le donner à Emilia pour avoir accepté le défi et l’avoir rendu complètement crédible. Dans chaque prise, chaque intonation et la façon dont elle a tout présenté, ils ont parfaitement compris ce qu’elle était censée dire. ». Terminé : « Il a fait un travail incroyable ». Comme nous l’avons mentionné, le livre a d’autres histoires, comme une autre d’Emilia Clarke, dans laquelle elle a eu des problèmes avec la production.