Game of Thrones fête ses 10 ans sur HBO Max avec The Iron Anniversary

La série HBO Game of Thrones a été l’un des événements les plus importants de l’histoire de la télévision, avec 45 millions de téléspectateurs aux États-Unis, une distribution dans 207 territoires à travers le monde et une énorme armée mondiale de fans qui continuent de se donner beaucoup de mal pour célébrer l’émission.

En avril, pour marquer le 10e anniversaire de la première de la série à succès, HBO a lancé L’anniversaire du fer, une célébration d’un mois pour commémorer la série, engager des fans passionnés et susciter l’enthousiasme du public pour la prochaine itération de la franchise, avec « House of the Dragon » prévu pour commencer la production cette année. Une page de mise en avant personnalisée sur HBO Max avec des curations personnalisées, un marathon de binge-watch, des produits en édition spéciale, et plus, sera lancée tout au long du mois.

À partir d’aujourd’hui, HBO Max dispose d’un Game of Thrones Spotlight Page, une expérience dans l’application avec des curations pour tous les niveaux de fandom, d’une large introduction au monde et aux personnages pour les débutants, aux curations chargées de spoilers avec des œufs de Pâques pour les fans inconditionnels. La page comprend un trésor de contenu, avec plus de 150 vidéos d’extras en coulisses, des interviews de casting, des clips et des bandes-annonces – dont beaucoup n’avaient jamais été disponibles sur la plate-forme de streaming auparavant.

À partir du 10 avril, HBO lancera le Game of Thrones MaraThrone avec tous les épisodes de la saison 1 diffusés sur HBO2 à partir de 10h00 HE, mettant les fans au défi de continuer à regarder les 73 épisodes de la série sur HBO Max tout en collectant des fonds pour certaines organisations caritatives mondiales. Pour deux semaines, Game of Thrones les membres de la distribution rassembleront le fandom pour contribuer à l’une des dix nobles causes: Women for Women International, World Central Kitchen, Conservation International, International Rescue Committee (IRC), UNICEF, FilmAid International, SameYou, Royal Mencap Society, National Urban League et The Projet Trevor. Une sélection de superfans et d’influenceurs recevra un kit MaraThrone personnalisé avec des éléments essentiels amusants pour les aider dans leurs expériences de visionnage marathon, tandis que six « itinéraires » marathon uniques offriront une petite direction aux fans qui souhaitent découvrir la série d’une toute nouvelle manière. Les téléspectateurs peuvent choisir parmi des collections d’épisodes axées sur toute la série, suivre la mère des dragons à travers ses moments les plus enflammés, voyager avec Arya à Braavos et au-delà, se livrer aux meilleures batailles, regarder l’Armée des morts prendre vie ou revivre la série. les plus grands épisodes de spoiler encore une fois.

Plus tard dans le mois, HBO surprendra trois couples qui se sont mariés lors de cérémonies sur le thème de Westeros avec des cadeaux d’anniversaire spéciaux: des tonneaux de vin de marque « Thrones », des calices personnalisés et des gâteaux élaborés conçus en partenariat avec des boulangeries locales pour représenter le Game of Thrones maisons de Targaryen, Stark et Lannister.

Warner Bros. Consumer Products et ses partenaires de licence se sont associés pour créer une variété de produits en édition spéciale marquant le coup d’envoi de l’anniversaire de fer, notamment:

Un œuf impérial unique en son genre par Fabergé, l’artiste joaillier le plus emblématique du monde, inspiré par Daenerys Targaryen, et co-conçu par la créatrice de costumes primée aux Emmy Awards, Michele Clapton. L’œuf comprend une couronne miniature conçue par Mme Clapton, qui représente la couronne que Daenerys aurait portée si elle avait pris le trône de fer.

Mikkeller, la société de bière artisanale danoise, a lancé une gamme de bières inspirées de la série, qui permettra aux fans du monde entier de célébrer un stein à la fois. Les fans peuvent se réjouir avec la première bière de l’assortiment appelé «Iron Anniversary IPA».

Funko, le leader des produits de la culture pop, a dévoilé un nouvel assortiment en édition limitée à texture de fer de favoris des fans Game of Thrones Pop! des objets de collection en vinyle et de nouvelles figurines basées sur Arya Stark, Khal Drogo et bien d’autres. Disponible en pré-commande maintenant chez les détaillants partout. Game of Thrones: Complete Collection peut être acheté sur 4K Ultra HD, Blu-ray, DVD et chez certains détaillants numériques. La série complète est également disponible en streaming sur HBO Max.

Sujets: Game of Thrones, HBO Max